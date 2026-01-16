ÖSV-Talent feiert ersten Sieg im Europacup

Der Steirer Fabian Bachler feiert beim alpinen Super-G am Pass Thurn seinen ersten Sieg im Europacup.

Die Podestplätze liegen denkbar knapp innerhalb von 11/100 Sekunden beisammen. Der 24-Jährige siegt mit einem hauchdünnen Vorsprung von 5/100 auf den Schweizer Lenz Haechler.

Noel Zwischenbrugger erreicht als zweitbester ÖSV-Läufer den fünften Platz.