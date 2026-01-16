NEWS

ÖSV-Talent feiert ersten Sieg im Europacup

Ein Steirer ist am Freitag beim Europacup-Super-G am Pass Thurn nicht zu schlagen. Auch ein ÖSV-Teamkollege liefert ein gutes Resultat.

ÖSV-Talent feiert ersten Sieg im Europacup Foto: © GEPA
Der Steirer Fabian Bachler feiert beim alpinen Super-G am Pass Thurn seinen ersten Sieg im Europacup.

Die Podestplätze liegen denkbar knapp innerhalb von 11/100 Sekunden beisammen. Der 24-Jährige siegt mit einem hauchdünnen Vorsprung von 5/100 auf den Schweizer Lenz Haechler.

Noel Zwischenbrugger erreicht als zweitbester ÖSV-Läufer den fünften Platz.

