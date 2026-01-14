Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
Heute 19:15 Uhr
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz mit BW Linz - Ferencvaros

In der vorgezogenen 45. Runde kommt es neben Linz gegen Budapest auch zum Duell Fehervar gegen Bozen. LIVE-Konferenz:

In der win2day ICE Hockey League Runde 45 kommt es zu zwei Duellen:

Black Wings Linz - Ferencvaros (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<) Die Linzer sind genau so im Kampf um die Playoff-Plätze wie die Ungarn. Mit einem Sieg könnten sich beide in Richtung Platz zehn absichern.

Fehervar - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<) Die Ungarn kämpfen um den direkten Einzug ins Viertelfinale und brauchen dafür dringend Punkte. Die Südtiroler haben das Playoff-Ticket sicher und bewegen sich aktuell knapp hinter der Tabellenspitze.

