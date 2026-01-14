-
Highlights: 99ers feiern einen deutlichen Heimerfolg über die CapitalsEishockey - ICE
Highlights: Schlusslicht hat auch beim Neuling nichts zu meldenEishockey - ICE
Highlights: Guter Pioneers-Auftritt mit Punkten belohntEishockey - ICE
Highlights: Salzburg prolongiert Erfolgslauf gegen LjubljanaEishockey - ICE
Highlights: Hauptstadt-Duell geht klar an LjubljanaEishockey - ICE
Highlights: Salzburg geht in Bozen über die volle DistanzEishockey - ICE
Highlights: Pioneers siegen im torreichen West-DuellEishockey - ICE
Highlights: Capitals fahren wichtige Punkte einEishockey - ICE
Highlights: Siegesserie zu Ende! Graz geht in Fehervar badenEishockey - ICE
Highlights: Tabellenführung ausgebaut! KAC ringt Pustertal niederEishockey - ICE
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit BW Linz - Ferencvaros
In der vorgezogenen 45. Runde kommt es neben Linz gegen Budapest auch zum Duell Fehervar gegen Bozen. LIVE-Konferenz:
In der win2day ICE Hockey League Runde 45 kommt es zu zwei Duellen:
Black Wings Linz - Ferencvaros (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<) Die Linzer sind genau so im Kampf um die Playoff-Plätze wie die Ungarn. Mit einem Sieg könnten sich beide in Richtung Platz zehn absichern.
Fehervar - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<) Die Ungarn kämpfen um den direkten Einzug ins Viertelfinale und brauchen dafür dringend Punkte. Die Südtiroler haben das Playoff-Ticket sicher und bewegen sich aktuell knapp hinter der Tabellenspitze.