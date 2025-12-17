Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee

Mit Sieger Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl lieferten sich bei der letzten Ausgabe der Vierschanzentournee gleich drei Österreicher einen Kampf um den goldenen Adler.

Auch dieses Jahr darf der österreichische Fan gespannt auf die Skisprung-Tournee blicken.

Ortner sichert sich Quotenplatz

Bereits jetzt, zwölf Tage vor dem ersten Springen in Oberstdorf, hat sich Cheftrainer Andreas Widhölzl auf einen Kader festgelegt. Das berichtet die "Krone".

Demnach starten neben den drei Erfolgsspringern des Vorjahres auch noch Stephan Embacher, Manuel Fettner und Jonas Schuster, die derzeit im Weltcup an den Start gehen.

Weiters kommt Max Ortner dank eines Quotenplatzes hinzu. Ein Debüt feiert Schuster, erstmals darf er die gesamte Tournee springen.