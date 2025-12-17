NEWS

Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee

Der Kader für die Vierschanzentournee steht. Im Vorjahr war diese für Österreich mehr als erfolgreich.

Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Sieger Daniel Tschofenig, Stefan Kraft und Jan Hörl lieferten sich bei der letzten Ausgabe der Vierschanzentournee gleich drei Österreicher einen Kampf um den goldenen Adler.

Auch dieses Jahr darf der österreichische Fan gespannt auf die Skisprung-Tournee blicken.

Ortner sichert sich Quotenplatz

Bereits jetzt, zwölf Tage vor dem ersten Springen in Oberstdorf, hat sich Cheftrainer Andreas Widhölzl auf einen Kader festgelegt. Das berichtet die "Krone".

Demnach starten neben den drei Erfolgsspringern des Vorjahres auch noch Stephan Embacher, Manuel Fettner und Jonas Schuster, die derzeit im Weltcup an den Start gehen.

Weiters kommt Max Ortner dank eines Quotenplatzes hinzu. Ein Debüt feiert Schuster, erstmals darf er die gesamte Tournee springen.

Mehr zum Thema

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

Rossi jubelt auch in zweitem NHL-Match für neuen Klub

NHL
4
Biathlon-Chef Sumann: "Ich bin gekommen, um zu bleiben"

Biathlon-Chef Sumann: "Ich bin gekommen, um zu bleiben"

Biathlon
2
Katharina Truppe "so konstant wie noch nie"

Katharina Truppe "so konstant wie noch nie"

Ski Alpin
1
Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa

Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa

Winter-Mix
Das Endergebnis des Nachtslaloms in Courchevel

Das Endergebnis des Nachtslaloms in Courchevel

Ski Alpin
12
Truppe rauscht in Courchevel hauchzart am Podest vorbei

Truppe rauscht in Courchevel hauchzart am Podest vorbei

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Vierschanzen-Tournee