Rodeln: Russische Athleten vom Weltcup ausgeschlossen

Der Rodel-Weltverband FIL hat nach einer erneuten Überprüfung einige Individuelle Neutrale Athleten (AIN) vom Weltcup in Lake Placid ausgeschlossen.

Der Status der russischen Rodel-Athleten und ihrer Trainer als AIN wurde "auf Grundlage neu gewonnener Informationen eingehend untersucht und neu bewertet", hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Um welche Informationen es sich handelt, wurde nicht bekannt.

Somit sind die Athleten Semen Pawlichenko, Alexander Gorbatsewitsch, Sofia Mazur und Ksenia Schamowa sowie die Trainer Sergej Tschudinow und Artem Petrakow gesperrt worden.

Bei den Testwettbewerben der Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo waren zuletzt jeweils drei Frauen und drei Männer im Einsitzer dabei. Somit gehen bei den Weltcup-Rennen in Lake Placid ab Freitag nur zwei russische Rodler und eine russische Rodlerin an den Start.