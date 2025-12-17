NEWS

Rodeln: Russische Athleten vom Weltcup ausgeschlossen

Der Ausschluss erfolgte nach einer neuerlichen Überprüfung des Status als neutrale Sportler.

Rodeln: Russische Athleten vom Weltcup ausgeschlossen Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Rodel-Weltverband FIL hat nach einer erneuten Überprüfung einige Individuelle Neutrale Athleten (AIN) vom Weltcup in Lake Placid ausgeschlossen.

Der Status der russischen Rodel-Athleten und ihrer Trainer als AIN wurde "auf Grundlage neu gewonnener Informationen eingehend untersucht und neu bewertet", hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Um welche Informationen es sich handelt, wurde nicht bekannt.

Somit sind die Athleten Semen Pawlichenko, Alexander Gorbatsewitsch, Sofia Mazur und Ksenia Schamowa sowie die Trainer Sergej Tschudinow und Artem Petrakow gesperrt worden.

Bei den Testwettbewerben der Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo waren zuletzt jeweils drei Frauen und drei Männer im Einsitzer dabei. Somit gehen bei den Weltcup-Rennen in Lake Placid ab Freitag nur zwei russische Rodler und eine russische Rodlerin an den Start.

Mehr zum Thema

Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa

Erfolgserlebnis für ÖSV-Skicrosser in Arosa

Winter-Mix
ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz-Ljubljana

ICE Hockey League heute: Konferenz mit Graz-Ljubljana

ICE Hockey League
Zeitplan für den Ski-Weltcup in Gröden und Alta Badia

Zeitplan für den Ski-Weltcup in Gröden und Alta Badia

Ski Alpin
nordic skills: Biathlon mit Profis in Saalfelden erleben

nordic skills: Biathlon mit Profis in Saalfelden erleben

Wintersport - Sonstiges
2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber

2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber

Ski Alpin
Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee

Team steht! Diese ÖSV-Adler springen bei der Vierschanzentournee

Skispringen
Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Rodel-Weltcup Semen Pavlichenko Lake Placid Rodeln Wintersport Winter-Mix