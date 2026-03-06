NEWS

Biathlon: Perrot sichert sich im Einzel die kleine Kristallkugel

Der Franzose baut zudem seine Führung im Gesamtweltcup aus. Bester Österreicher in Kontiolahti wird Dominic Unterweger.

Biathlon: Perrot sichert sich im Einzel die kleine Kristallkugel Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Franzose Eric Perrot hat sich im Biathlon-Weltcup die kleine Kristallkugel im Einzel gesichert.

Der 24-Jährige gewann am Freitag über die 20 km in Kontiolahti vor dem ebenfalls fehlerfreien Norweger-Duo Sturla Holm Laegreid und Vetle Sjaastad. Perrot baute auch seine Führung im Gesamtweltcup aus.

Bester Österreicher war Dominic Unterweger als 31. mit zwei Schießfehlern, Patrick Jakob (ebenfalls zwei Fehler) wurde 34. Simon Eder fehlt in Finnland aufgrund einer Erkrankung.

Am Samstag geht es in Kontiolahti mit dem Massenstart der Frauen und der Männer-Staffel weiter.

Mehr zum Thema

Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Nächste Medaille! Biathletin Ganner siegt bei JWM im Massenstart

Biathlon
3
Die 25 Biathletinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 25 Biathletinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Biathlon
ICE LIVE: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

ICE LIVE: Pre-Playoffs mit Black Wings-VSV und Caps-Fehervar

ICE Hockey League
Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Die Startliste für den Männer-Riesentorlauf in Kranjska Gora

Ski Alpin
Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 2. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin
"Natürlich bitter" - Tschofenig verpasst knapp den Tagessieg

"Natürlich bitter" - Tschofenig verpasst knapp den Tagessieg

Skispringen
Stark! Lamparter fixiert Gesamtweltcup

Stark! Lamparter fixiert Gesamtweltcup

Nord. Kombi
3

Kommentare

Wintersport Biathlon Biathlon-Weltcup Sturla Holm Laegreid Simon Eder Patrick Jakob Eric Perrot