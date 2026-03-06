Silber für Österreichs Skispringerinnen bei der Junioren-WM

Österreichs Skispringerinnen holen die nächste Medaille bei der Junioren-WM in Lillehammer!

Meghann Wadsak, Pia Stütz, Sara Pokorny und Luise Tritscher sichern sich im Teambewerb die Silbermedaille. Der Sieg geht deutlich an die Springerinnen aus Slowenien.

Die Österreicherinnen liegen ex aequo mit Deutschland 35,7 Punkte hinter den Gewinnerinnen. Das Duell um Silber und Bronze wird erst im letzten Sprung entschieden und geht zu Gunsten beider Nationen aus.

"Es ist einfach mega. Wir haben gar nicht erwartet, dass wir heute eine Medaille gewinnen. Wir wussten, dass wir stark sind, haben heute unsere besten Sprünge gezeigt und sind einfach mega happy, dass wir es geschafft habe", wird Wadsak von Ski Austria zitiert.

Die Olympia-Teilnehmerin fügt eine Kampfansage hinzu: "Wir sind alle etwas sprachlos und überglücklich. Wer weiß, vielleicht können wir nächstes Jahr die Goldmedaille angreifen."

Tritsche springt zudem mit einem Satz auf 99 Meter Tageshöchstweite. Die Norwegerinnen können sich auf ihrer Heimschanze als einziges Team nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren.