Overtime-Krimi! Hancock-Doppelpack lässt den VSV jubeln

Der Villacher SV setzt sich zum Pre-Playoff-Auftakt der win2day ICE Hockey League mit einem 2:1-Overtimesieg gegen die Black Wings Linz durch.

Dabei agieren sowohl die Villacher als auch die Linzer zunächst passiv. In der Folge erspielen sich die Kärntner etwas mehr Torabschlüsse, die aber erfolglos bleiben.

Daraufhin werden die Black Wings im Mittelabschnitt torgefährlicher. Zunächst verpasst Emilio Romig freistehend im Slotbereich in Überzahl die Führung ganz knapp (29.). Fünf Minuten danach zwingt der Linz-Offensivcrack den VSV-Goalie Joe Cannata zu einer starken Parade.

Black Wings mit der Führung - der VSV kommt rasch zurück

Nur wenige Sekunden danach dürfen die Linzer allerdings jubeln. Gerd Kragl verwertet einen Rebound und sorgt für die 1:0-Pausenführung der Black Wings nach dem zweiten Drittel.

Der VSV findet aber im dritten Abschnitt die passende Antwort, denn Kevin Hancock trifft nach einem Scherbak-Distanzabschluss im Nachschuss zum 1:1-Ausgleich für die Kärntner (44.).

Davon erholen sich die Linzer aber ziemlich schnell. Yohann Auvitu scheitert mit einem starken Schuss an der linken Stange (51.). Die Linzer erzeugen danach gehörig Druck, aber es folgt eine Overtime.

VSV erhöht in der Overtime den Druck und darf jubeln

Die Villacher erhöhen in der ersten Overtime in der Postseason danach den Offensivdruck. BWL-Goalie Rasmus Tirronen verliert bei einer torgefährlichen Chance der Kärntner die Kontrolle, aber der VSV verpasst zunächst den Siegestreffer.

Ein Roe-Beinstellen bringt die Villacher zur nächsten Topchance. Der VSV trifft aber in Überzahl nur die linke Stange.

Schließlich dürfen die Villacher allerdings jubeln. Kevin Hancock avanciert mit seinem Doppelpack aus spitzem Winkel ins rechte Kreuzeck zum Matchwinner und führt die Villacher zur 1:0-Serienführung.

Damit stehen die Linzer am Freitag vor dem heimischen Publikum im "Best-of-three-Format" bereits stark unter Zugzwang.