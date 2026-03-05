NEWS

Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

Im Dezember 2023 wurde die Zusammenarbeit wegen "interner Vorfälle" beendet. Ab der nächsten Saison läuft der Kanadier wieder für die "Haie" auf.

Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Brady Shaw spielt ab nächster Saison wieder für den HC Innsbruck. Zwei Jahre nach der Trennung einigten sich Verein und Spieler auf eine Rückkehr nach Tirol.

Im Dezember 2023 wurde der Kanadier aufgrund "interner Vorfälle" vor die Tür gesetzt. General Manager Günther Hanschitz sagte damals: "Angesichts der Werte, für die der HC TIWAG Innsbruck steht, ist eine weitere Zusammenarbeit mit Brady Shaw leider unmöglich."

Der Rückholaktion des ehemaligen MVPs der win2day ICE Hockey League ging "ein langer Prozess mit vielen Gesprächen intern sowie mit Brady voraus", erklärt Hanschitz nun.

Ein Spieler seiner Klasse helfe jeder Mannschaft, "dennoch haben wir die Entscheidung zur Wiederverpflichtung nicht aus der Hüfte geschossen. Wir wissen, was er als Spieler kann und hoffen, dass wir mit ihm an alte gemeinsame Erfolge anschließen können", so Hanschitz.

Kommt aus Budapest

Shaw war bereits in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 bei den "Haien" engagiert.

Im ersten Jahr qualifizierte sich Innsbruck mit Rang drei im Grunddurchgang für die Champions Hockey League, der Angreifer hatte als liga-weiter Topscorer mit 69 Punkten (26 Toren, 43 Assists) einen großen Anteil daran. Dafür wurde der 33-Jährige als MVP geehrt.

Im Jahr darauf kam nach Erfolgen in der CHL das abrupte Ende. Nun nimmt der Kanadier einen weiteren Anlauf und wechselt von FTC-Telekom Budapest ins "Haifischbecken".

Shaw will den HCI wieder an die Spitze führen

"Meine Frau und ich freuen uns riesig, wieder Teil der Haie-Familie zu sein", sagt Shaw, der sich u.a. bei GM Hanschitz, Co-Trainer Florian Pedevilla und Head Coach Ryan Kinasewich für das Vertrauen bedankt.

"Die Gespräche und der Plan der Trainer haben mir die Entscheidung leicht gemacht. An die Fans: Innsbruck ist dank euch ein ganz besonderer Ort für mich. Ich kann es kaum erwarten, alles für euch auf dem Eis zu geben., meint Shaw.

Er glaube fest an die Zukunft des Vereins und freue sich darauf, "mit anzupacken und uns wieder an die Spitze zu bringen."

Die letzten beiden Jahre schloss Innsbruck den Grunddurchgang als Tabellen-Letzter ab.

