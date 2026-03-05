Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

Brady Shaw spielt ab nächster Saison wieder für den HC Innsbruck. Zwei Jahre nach der Trennung einigten sich Verein und Spieler auf eine Rückkehr nach Tirol.

Im Dezember 2023 wurde der Kanadier aufgrund "interner Vorfälle" vor die Tür gesetzt. General Manager Günther Hanschitz sagte damals: "Angesichts der Werte, für die der HC TIWAG Innsbruck steht, ist eine weitere Zusammenarbeit mit Brady Shaw leider unmöglich."

Der Rückholaktion des ehemaligen MVPs der win2day ICE Hockey League ging "ein langer Prozess mit vielen Gesprächen intern sowie mit Brady voraus", erklärt Hanschitz nun.

Ein Spieler seiner Klasse helfe jeder Mannschaft, "dennoch haben wir die Entscheidung zur Wiederverpflichtung nicht aus der Hüfte geschossen. Wir wissen, was er als Spieler kann und hoffen, dass wir mit ihm an alte gemeinsame Erfolge anschließen können", so Hanschitz.