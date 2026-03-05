Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

Kommt aus Budapest
Shaw war bereits in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 bei den "Haien" engagiert.
Im ersten Jahr qualifizierte sich Innsbruck mit Rang drei im Grunddurchgang für die Champions Hockey League, der Angreifer hatte als liga-weiter Topscorer mit 69 Punkten (26 Toren, 43 Assists) einen großen Anteil daran. Dafür wurde der 33-Jährige als MVP geehrt.
Im Jahr darauf kam nach Erfolgen in der CHL das abrupte Ende. Nun nimmt der Kanadier einen weiteren Anlauf und wechselt von FTC-Telekom Budapest ins "Haifischbecken".
Shaw will den HCI wieder an die Spitze führen
"Meine Frau und ich freuen uns riesig, wieder Teil der Haie-Familie zu sein", sagt Shaw, der sich u.a. bei GM Hanschitz, Co-Trainer Florian Pedevilla und Head Coach Ryan Kinasewich für das Vertrauen bedankt.
"Die Gespräche und der Plan der Trainer haben mir die Entscheidung leicht gemacht. An die Fans: Innsbruck ist dank euch ein ganz besonderer Ort für mich. Ich kann es kaum erwarten, alles für euch auf dem Eis zu geben., meint Shaw.
Er glaube fest an die Zukunft des Vereins und freue sich darauf, "mit anzupacken und uns wieder an die Spitze zu bringen."
Die letzten beiden Jahre schloss Innsbruck den Grunddurchgang als Tabellen-Letzter ab.