Knappe Pleite! Capitals-Siegesserie endet in Fehervar

Die Vienna Capitals beziehen am 32. Spieltag der win2day ICE Hockey League am Stefanitag eine 1:2-Pleite in Szekesfehervar.

Dabei gelingt den ungarischen Gastgebern nach einem ausgeglichenen, aber torlosen ersten Abschnitt der Führungstreffer. Donat Horvath erzielt nur 56 Sekunden nach der ersten Drittelpause den 1:0-Treffer für Fehervar (21.).

Auch in der Folge agieren die Ungarn effizienter und erhöhen die Führung noch im Mittelabschnitt. Joel Messner erhöht die Führung auf 2:0 (28.).

Capitals sorgen für einen brisanten Schlussabschnitt

Daraufhin kommen die Wiener allerdings deutlich aktiver in den dritten Abschnitt und erspielen sich einige Torchancen.

Folgerichtig trifft Jeremy Gregoire zum 1:2-Anschlusstreffer für die Capitals (44.). Die Wiener versuchen in der Schlussphase noch, sich in die Overtime zu retten, allerdings ohne Erfolg.

Damit müssen die Wiener im Kampf um die Pre-Playoffs nach drei Liga-Siegen in Folge wieder eine Pleite hinnehmen. Indes bejubeln die Ungarn den zweiten Heimsieg in Folge.