NEWS

Knappe Pleite! Capitals-Siegesserie endet in Fehervar

Die Wiener müssen sich in Fehervar trotz einer Leistungssteigerung im dritten Abschnitt knapp geschlagen geben. Damit kassieren die Caps die erste Pleite nach drei Siegen in Folge.

Kommentare

Die Vienna Capitals beziehen am 32. Spieltag der win2day ICE Hockey League am Stefanitag eine 1:2-Pleite in Szekesfehervar.

Dabei gelingt den ungarischen Gastgebern nach einem ausgeglichenen, aber torlosen ersten Abschnitt der Führungstreffer. Donat Horvath erzielt nur 56 Sekunden nach der ersten Drittelpause den 1:0-Treffer für Fehervar (21.).

Auch in der Folge agieren die Ungarn effizienter und erhöhen die Führung noch im Mittelabschnitt. Joel Messner erhöht die Führung auf 2:0 (28.).

Capitals sorgen für einen brisanten Schlussabschnitt

Daraufhin kommen die Wiener allerdings deutlich aktiver in den dritten Abschnitt und erspielen sich einige Torchancen.

Folgerichtig trifft Jeremy Gregoire zum 1:2-Anschlusstreffer für die Capitals (44.). Die Wiener versuchen in der Schlussphase noch, sich in die Overtime zu retten, allerdings ohne Erfolg.

Damit müssen die Wiener im Kampf um die Pre-Playoffs nach drei Liga-Siegen in Folge wieder eine Pleite hinnehmen. Indes bejubeln die Ungarn den zweiten Heimsieg in Folge.

