NEWS

Meixner gewinnt Österreicherinnen-Duell in PWHL

Im Österreicherinnen-Duell kann Ottawa Leader Boston mit Schafzahl 3:2 n.P. besiegen.

Meixner gewinnt Österreicherinnen-Duell in PWHL Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Eishockey-Legionärin Theresa Schafzahl hat mit ihrem Team Boston Fleet am Samstag die erst zweite Saisonniederlage in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL kassiert.

Der überlegene Tabellenführer musste sich Ottawa Charge mit Anna Meixner auswärts mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Beide Österreicherinnen verzeichneten im ersten direkten Duell der laufenden Saison je drei Torschüsse.

Ottawa schob sich in der Liga unter acht Teams auf Rang sechs.

Die größten Sportler-Comebacks aller Zeiten

Michael Jordan
Michael Schumacher

Slideshow starten

24 Bilder

Mehr zum Thema

Derby-Heimsieg! KAC behält gegen den VSV die Oberhand

Derby-Heimsieg! KAC behält gegen den VSV die Oberhand

ICE Hockey League
1
Zwei ÖSV-Siege an einem Tag: "Haben einen Riesenschritt gemacht"

Zwei ÖSV-Siege an einem Tag: "Haben einen Riesenschritt gemacht"

Ski Alpin
Strauchelnde ÖSV-Adler - Das sind die Tournee-Favoriten

Strauchelnde ÖSV-Adler - Das sind die Tournee-Favoriten

Skispringen
Zeitplan für den Ski-Weltcup am Semmering

Zeitplan für den Ski-Weltcup am Semmering

Ski Alpin
Scheib: "Ich würde lügen, wenn ich sage, ich will Zweite werden"

Scheib: "Ich würde lügen, wenn ich sage, ich will Zweite werden"

Ski Alpin
RTL am Semmering - das Ergebnis

RTL am Semmering - das Ergebnis

Ski Alpin
1
Das Endergebnis beim Frauen-RTL am Semmering

Das Endergebnis beim Frauen-RTL am Semmering

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport Eishockey Theresa Schafzahl PWHL Schießen Hockey Boston Fleet Ottawa Charge Anna Meixner