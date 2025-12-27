NEWS
Meixner gewinnt Österreicherinnen-Duell in PWHL
Im Österreicherinnen-Duell kann Ottawa Leader Boston mit Schafzahl 3:2 n.P. besiegen.
Eishockey-Legionärin Theresa Schafzahl hat mit ihrem Team Boston Fleet am Samstag die erst zweite Saisonniederlage in der nordamerikanischen Frauen-Profiliga PWHL kassiert.
Der überlegene Tabellenführer musste sich Ottawa Charge mit Anna Meixner auswärts mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben.
Beide Österreicherinnen verzeichneten im ersten direkten Duell der laufenden Saison je drei Torschüsse.
Ottawa schob sich in der Liga unter acht Teams auf Rang sechs.