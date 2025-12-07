HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL
Endstand
1:3
0:1 , 0:1 , 1:1
  • Max Coatta
  • Nik Simsic
  • Maks Bukovec
  • Robert Sabolic
NEWS

Haie bleiben Schlusslicht: Ljubljana siegt souverän

Olimpija Ljubljana zeigt in Innsbruck eine souveräne Vorstellung und gewinnt verdient mit 3:1. Die Haie befinden sich trotz großem Kampf weiter am Tabellenende. Die Pioneers feiern einen wichtigen Sieg.

Haie bleiben Schlusslicht: Ljubljana siegt souverän Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für die Haie gibt es gegen den Tabellendritten aus Laibach in der 28. Runde der win2day ICE Hockey League nichts zu holen.

Am Ende setzt es einen 1:3 Dämpfer in Innsbruck. Die Tiroler bleiben damit das Schlusslicht der Liga.

Die Partie beginnt mit Druck der Gäste. Ljubljana nutzt gleich ein frühes Powerplay, kann aber zunächst kein Tor erzielen. Innsbruck verteidigt beherzt, bleibt aber offensiv harmlos. In der 13. Minute ist es dann soweit: Simsic bringt die Slowenen mit 1:0 in Führung.

Die Haie finden zwar ab und an Chancen vor, können diese aber nicht nutzen. So gehen die Mannschaften mit einem 1:0 für die Gäste in die erste Pause.

Innsbruck bleibt blass

Im zweiten Drittel bleibt Ljubljana tonangebend. Die Tiroler bemühen sich, doch die Gäste setzen immer wieder Nadelstiche. Nach einem erfolglosen Powerplay der Haie schlagen die Slowenen eiskalt zu. Bukovec erhöht in der 37. Minute auf 2:0.

Auch in der zweiten Spielhälfte kann das Schlusslicht die Zeitstrafe der Slowenen nicht nutzen und geht mit einem Zwei-Tore-Rückstand ins letzte Drittel.

Haie nur mit Ehrentreffer

Nach dem Erklingen der Sirene starten die Grünen Drachen erneut druckvoll in den Schlussabschnitt. Sie erhöhen in der 48. Minute durch Sabolics auf 3:0.

Innsbruck kämpft, vergibt zunächst erneut ein Powerplay, trifft aber in doppelter Überzahl durch Coatta zum 3:1 (53.) - mehr Profit können sie daraus aber nicht schlagen. In den letzten Minuten bekommen die Haie noch einmal eine zweite Luft und werfen alles nach vorne. Doch Ljubljana verteidigt clever, bringt den Sieg über die Zeit und hätte sogar noch ein viertes Tor erzielen können.

Die Slowenen klettern mit 51 Punkten auf Rang zwei der Tabelle, während die Haie mit 19 Punkten am Tabellenende bleiben.

Pioneers feiern wichtigen Sieg

Am Tabellenende können die Pioneers einen wichtigen Sieg einfahren. Sie gewinnen zuhause gegen Fehérvár mit 4:1.

Florchuk trifft zwei Mal, Kernberger und Macierzynski treffen ebenfalls für die Vorarlberger.

Die Pioneers liegen mit 22 Punkten auf dem vorletzten Platz, können durch den Sieg aber den Abstand zu den Haien vergrößern.“ Fehérvár liegt mit 36 Punkten auf Rang 9.

