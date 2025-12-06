Black Wings Linz besiegen Pustertal knapp

Die Black Wings Linz haben ihren Top-Ten-Platz in der ICE-Eishockeyliga abgesichert.

Die Oberösterreicher besiegen am Samstag den HC Pustertal mit 3:2 und liegen nun sechs Zähler vor den Vienna Capitals. Die Treffer für die Black Wings erzielen Gaffal (2.), Barron (4.) und Eder (25.).

Der HC Innsbruck unterliegt indes Fehervar mit einer 2:4-Heimniederlage. Ein Doppelschlag von Benker (26.) und Wilkins (27.) dreht zwischendurch zwar die Partie, ist am Ende für die Tiroler aber zu wenig.