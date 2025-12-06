-
Black Wings Linz BWLHC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP
Endstand
3:22:0 , 1:1 , 0:1
Stefan Gaffal
Travis Barron
Paul Eder
Tommy Purdeller
Alan Lobis
NEWS
Black Wings Linz besiegen Pustertal knapp
Die Linzer kehren gegen die "Wölfe" rasch wieder auf die Siegerstraße zurück. Für Innsbruck setzt sich die Niederlagenserie hingegen fort.
Die Black Wings Linz haben ihren Top-Ten-Platz in der ICE-Eishockeyliga abgesichert.
Die Oberösterreicher besiegen am Samstag den HC Pustertal mit 3:2 und liegen nun sechs Zähler vor den Vienna Capitals. Die Treffer für die Black Wings erzielen Gaffal (2.), Barron (4.) und Eder (25.).
Der HC Innsbruck unterliegt indes Fehervar mit einer 2:4-Heimniederlage. Ein Doppelschlag von Benker (26.) und Wilkins (27.) dreht zwischendurch zwar die Partie, ist am Ende für die Tiroler aber zu wenig.