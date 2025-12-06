Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP
Endstand
3:2
2:0 , 1:1 , 0:1
  • Stefan Gaffal
  • Travis Barron
  • Paul Eder
  • Tommy Purdeller
  • Alan Lobis
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Black Wings Linz besiegen Pustertal knapp

Die Linzer kehren gegen die "Wölfe" rasch wieder auf die Siegerstraße zurück. Für Innsbruck setzt sich die Niederlagenserie hingegen fort.

Black Wings Linz besiegen Pustertal knapp Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Black Wings Linz haben ihren Top-Ten-Platz in der ICE-Eishockeyliga abgesichert.

Die Oberösterreicher besiegen am Samstag den HC Pustertal mit 3:2 und liegen nun sechs Zähler vor den Vienna Capitals. Die Treffer für die Black Wings erzielen Gaffal (2.), Barron (4.) und Eder (25.).

Der HC Innsbruck unterliegt indes Fehervar mit einer 2:4-Heimniederlage. Ein Doppelschlag von Benker (26.) und Wilkins (27.) dreht zwischendurch zwar die Partie, ist am Ende für die Tiroler aber zu wenig.

Mehr zum Thema

ICE LIVE: Konferenz mit Innsbruck-Fehervar und Linz-Pustertal

ICE LIVE: Konferenz mit Innsbruck-Fehervar und Linz-Pustertal

ICE Hockey League
Capitals fegen daheim über Bozen hinweg

Capitals fegen daheim über Bozen hinweg

ICE Hockey League
1
Wichtiger Erfolg! KAC springt in Salzburg an die Tabellenspitze

Wichtiger Erfolg! KAC springt in Salzburg an die Tabellenspitze

ICE Hockey League
Keine Verletzten & eine Wunderheilung: ÖEHV-U20-Team im WM-Check

Keine Verletzten & eine Wunderheilung: ÖEHV-U20-Team im WM-Check

Eishockey WM
Pioneers versetzen den Black Wings einen herben Dämpfer

Pioneers versetzen den Black Wings einen herben Dämpfer

ICE Hockey League
1
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - KAC

ICE Hockey League
Warum die Pioneers-Transfers in der ICE einzigartig sind

Warum die Pioneers-Transfers in der ICE einzigartig sind

ICE Hockey League
1
Kommentare

Kommentare

Eishockey Black Wings Linz Vienna Capitals HC Innsbruck Hockey HC Pustertal Fehervar AV19 Wintersport win2day ICE Hockey League