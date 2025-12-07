Nach 0:2: Salzburg dreht das Spiel gegen die Vienna Capitals

Die Vienna Capitals können gegen den EC Red Bull Salzburg in der 28. Runde der win2day ICE Hockey League den guten Start ins Spiel und ihren Heimvorteil nicht nutzen. Am Ende setzt es eine 2:4-Niederlage.

Das Spiel beginnt schon im ersten Drittel spektakulär, denn nach nur wenigen Sekunden nutzt Souch ein Powerplay und bringt die Capitals mit 1:0 in Führung (1.).

Die Salzburger reagieren mit Druck und haben erste Chance durch Corcoran und im Powerplay, bleiben aber ohne Torerfolg. Die Caps verteidigen beherzt und kommen selbst zu gefährlichen Abschlüssen, unter anderem durch Souch (17.).

Caps legen nach, Salzburg verkürzt

Im zweiten Drittel erhöhen die Capitals zunächst auf 2:0. Wieder nutzen sie ein Powerplay für sich. Kromp trifft in Minute 34 zur Zwei-Tore-Führung.

Salzburg lässt sich davon aber kaum beunruhigen. Die Mannschaft bleibt aktiv, vergibt aber zunächst eine große Chance in der 25. Minute. Kurz vor der Drittelpause gelingt den Eisbullen aber dann doch noch der Anschlusstreffer. Michael Raffl trifft in der 39. Minute zum 2:1.

Die Entscheidung im Schlussdrittel

Die Gäste starten druckvoll in den letzten Abschnitt und gleichen in der 44. Minute durch Coe aus. Die Caps haben ihrerseits die Riesenchance zur erneuten Führung, haben bei einem Lattenschuss aber Pech (52.).

Die nicht genutzte Chance der Wiener wissen die Gäste auszunutzen. In der Schlussphase übernehmen die Salzburger das Kommando und Bourke bringt die Eisbullen in der 56. Minute erstmals in Führung.

In den letzten Minuten geht es hin und her. Die Capitals versuchen doch noch den Ausgleich zu schaffen, doch Huber sorgt kurz vor Schluss für den entscheidenden Nackenschlag und die Entscheidung. Er trifft in der 59. Minute zum 4:2 Endstand.

Damit kletternt Salzburg auf Rang 6 der Tabelle (39 Punkte), während die Caps mit 28 Punkten auf Platz 11 bleiben.