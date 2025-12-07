ÖEHV-Team mit Auftaktsieg über Gastgeber bei U20-WM

Österreichs U20-Eishockey-Nationalteam gewinnt bei der WM in der IIHF U20-WM Division 1A zum Auftakt gegen Slowenien mit 5:2.

Dabei geraten die Österreicher früh in Rückstand, ehe die Akteure des ÖEHV aufdrehen. Drei Tore gelingen im ersten Drittel. Jonathan Oschgan (9.) bringt Österreich im Powerplay in Führung, Kapitän Johannes Neumann erzielt das 2:0 (14.). Vasily Zelenov erhöht vor der Pause auf 3:1.

Im Mitteldrittel sorgen Paul Oberhauser (37.) und Konstantin Hutzinger (38.) für klare Verhältnisse. Das 2:5 der Slowenen im Schlussabschnitt kommt zu spät.

Frankreich wartet

Head Coach Philipp Pinter bilanziert in einer Aussendung: "Das war der wichtige und erhoffte Auftaktsieg. Es war ein hartes Stück Arbeit. Slowenien hat uns ein wenig überrascht, die Mannschaft hat dann aber besser ins Spiel gefunden, konnte Druck erzeugen und verdient in Führung gehen."

"Im Mitteldrittel haben wir zu den richtigen Zeitpunkten die notwendigen Tore erzielt. Die Special Teams waren heute sehr sehr gut. Sowohl im Powerplay wie auch im Penalty Killing. Im dritten Drittel haben wir den Zwischenstand gut verwaltet. Ein verdienter Sieg, mit einer typischen Auftaktnervosität."

Schon am Montag um 12:30 geht es gegen Frankreich weiter.