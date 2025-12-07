FTC-Telekom FTC-Telekom FTC
HCB Südtirol Alperia HCB Südtirol Alperia HCB
Heute 14:00 Uhr
1 3.50
X 4.30
2 1.75
NEWS

ICE Hockey League heute LIVE: Ferencvaros - HC Bozen

Der 28. Spieltag der win2day ICE Hockey League wird von dem Spiel Ferencvaros gegen Bozen eröffnet. Vier weiter spannende Spiele folgen. LIVE-Konferenz:

ICE Hockey League heute LIVE: Ferencvaros - HC Bozen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 28. Spieltag der win2day ICE Hockey League warten folgende Duelle:

Ferencvaros - HC Bozen (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Pioneers Vorarlberg - Fehervar (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Vienna Capitals - EC Red Bull Salzburg (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

KAC - Grazer99ers (ab 17:30 im LIVE-Ticker >>>)

HC Innsbruck - Olimpija Ljublijana (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

