Highlights: Linz verlängert Pustertals SchaffenspauseEishockey - ICE
Highlights: Capitals fegen daheim über Bozen hinwegEishockey - ICE
Highlights: Villach verliert in SlowenienEishockey - ICE
Highlights: Budapest überrascht auch PustertalEishockey - ICE
Highlights: Pioneers versetzen den Black Wings einen herben DämpferEishockey - ICE
Highlights: Wichtiger Erfolg! KAC springt in Salzburg an die TabellenspitzeEishockey - ICE
Highlights: Salzburg wird von Ferencvaros geschocktEishockey - ICE
Highlights: Roy schießt Graz99ers zu Heimsieg über CapitalsEishockey - ICE
Highlights: Fehervar - Olimpija LjubljanaEishockey - ICE
Highlights: KAC siegt nach Blitzstart deutlichEishockey - ICE
FTC-Telekom FTCHCB Südtirol Alperia HCB
Heute 14:00 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute LIVE: Ferencvaros - HC Bozen
Der 28. Spieltag der win2day ICE Hockey League wird von dem Spiel Ferencvaros gegen Bozen eröffnet. Vier weiter spannende Spiele folgen. LIVE-Konferenz:
Am 28. Spieltag der win2day ICE Hockey League warten folgende Duelle:
Ferencvaros - HC Bozen (ab 14:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Pioneers Vorarlberg - Fehervar (ab 16:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Vienna Capitals - EC Red Bull Salzburg (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
KAC - Grazer99ers (ab 17:30 im LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - Olimpija Ljublijana (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)