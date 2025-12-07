EC-KAC EC-KAC KAC Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99
Nach Overtime
2:3
0:0 , 2:0 , 0:2
  • Finn van Ee
  • Mario Kempe
  • Chris Collins
  • Lukas Haudum
  • Nicholas Bailen
NEWS

Neuer Tabellenleader: 99ers drehen ICE-Spitzenspiel gegen den KAC

Lange sieht es nach einem Erfolg für die Kärntner aus, aber ein später Doppelschlag leitet die Wende für die Grazer in der Overtime ein.

Neuer Tabellenleader: 99ers drehen ICE-Spitzenspiel gegen den KAC Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 28. Runde der win2day ICE-Hockey-League gelingt den Moser Medical Graz99ers im Spitzenspiel ein spätes Comeback gegen den EC KAC, man gewinnt in der Overtime mit 3:2.

Im ersten Drittel kommt zunächst der KAC etwas besser rein, dann werden aber die Grazer stärker. Currie hat für die 99ers etwa zweimal die Möglichkeit, ein Treffer gelingt aber beiden Teams noch nicht.

Im Mittelabschnitt geht es ebenfalls hin und her, der KAC ist aber effizienter. Einen Schuss von Nickel lenkt van Ee entscheidend ab (29./PP), der Treffer wird wegen einer möglichen Behinderung des Torhüters überprüft, zählt letztlich aber.

Die 99ers schaden sich mit weiteren Strafminuten selbst. In der 35. Minute nutzt Kempe das Powerplay und erhöht auf 2:0.

Späte Toren bescheren Tabellenführung

Im dritten Drittel zeigen sich die Graz99ers allerdings stark verbessert, nur will die Scheibe zunächst nicht am starken Klagenfurter Schlussmann Dahm vorbei. Dann ist es jedoch ein Doppelschlag durch Collins (56.) und Haudum (57.), der die Grazer doch noch in die Overtime bringt.

In dieser wird eine Strafe gegen die Kärntner folgenschwer, Bailen entscheidet im Powerplay das Spiel und vollendet damit ein spätes Comeback (62.).

Als Lohn gibt es für die 99ers die Tabellenführung, die man dem nun punktegleichen KAC abnimmt.

Bozen bleibt oben dran

HC Bozen bleibt unterdessen in der Tabelle der Spitzengruppe auf den Fersen. Die "Füchse" bezwingen FTC-Telekom in Budapest nach Rückstand noch mit 3:1, für die Treffer sorgen Digiacinto (29.), Misley (38.) und McClure (59.) bzw. Shaw (12.).

Kommentare

