Die Detroit Red Wings feiern bei den Seattle Kraken in der NHL-Nacht einen 4:3-Auswärtssieg.

Matchwinner ist Patrick Kane, der den Siegtreffer 2:29 Minuten vor dem Ende erzielt. Zuvor kann sich keines der Teams im Spiel lange absetzen, zwei Führungen der Gäste werden ebenso binnen Minuten egalisiert, wie die einzige der Kraken gegen Ende des zweiten Drittels.

Marco Kasper steht 12:27 Minuten lang am Eis und kann keinen Scorerpunkt beitragen.

Die Minnesota Wild müssen sich indes ohne den weiterhin verletzten Marco Rossi 2:4 bei den Vancouver Canucks geschlagen geben. Der Finne Aatu Raty kommt mit zwei Toren und einem Assist zu seinem ersten Drei-Punkte-Spiel in der NHL.