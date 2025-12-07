Seattle Kraken Seattle Kraken SEA Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
3:4
1:1 , 2:2 , 0:1
  • Brandon Montour
  • Adam Larsson
  • Chandler Stephenson
  • Emmitt Finnie
  • Andrew Copp
  • James Van Riemsdyk
  • Patrick Kane
NEWS

Spätes Glück für Detroit und Kasper

Den Sieg in Seattle fixieren die Red Wings in den letzten 150 Sekunden. Minnesota unterliegt ohne Rossi.

Spätes Glück für Detroit und Kasper Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Detroit Red Wings feiern bei den Seattle Kraken in der NHL-Nacht einen 4:3-Auswärtssieg.

Matchwinner ist Patrick Kane, der den Siegtreffer 2:29 Minuten vor dem Ende erzielt. Zuvor kann sich keines der Teams im Spiel lange absetzen, zwei Führungen der Gäste werden ebenso binnen Minuten egalisiert, wie die einzige der Kraken gegen Ende des zweiten Drittels.

Marco Kasper steht 12:27 Minuten lang am Eis und kann keinen Scorerpunkt beitragen.

Die Minnesota Wild müssen sich indes ohne den weiterhin verletzten Marco Rossi 2:4 bei den Vancouver Canucks geschlagen geben. Der Finne Aatu Raty kommt mit zwei Toren und einem Assist zu seinem ersten Drei-Punkte-Spiel in der NHL.

