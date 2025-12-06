Innsbruck, 06.12.25 17:17

NEWS

ICE LIVE: Konferenz mit Innsbruck-Fehervar und Linz-Pustertal

Die Innsbrucker machen in der 27. Runde der win2day ICE Hockey League zuhause gegen Fehervar den Anfang, ehe sich Linz mit Pustertal duelliert. LIVE-Konferenz: