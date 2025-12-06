HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
Live
2:2
0:1 , 2:1
  • Sebastian Benker
  • Mathew Wilkins
  • Maxwell Nicholas Gerlach
  • Csanad Erdely
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE LIVE: Konferenz mit Innsbruck-Fehervar und Linz-Pustertal

Die Innsbrucker machen in der 27. Runde der win2day ICE Hockey League zuhause gegen Fehervar den Anfang, ehe sich Linz mit Pustertal duelliert. LIVE-Konferenz:

ICE LIVE: Konferenz mit Innsbruck-Fehervar und Linz-Pustertal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der 27. Runde der win2day ICE Eishockey League finden am Samstag zwei Spiele statt.

HC Innsbruck - Ferencvaros (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Black Wings Linz - HC Pustertal (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)

Die ICE im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Wichtiger Erfolg! KAC springt in Salzburg an die Tabellenspitze

Wichtiger Erfolg! KAC springt in Salzburg an die Tabellenspitze

ICE Hockey League
Capitals fegen daheim über Bozen hinweg

Capitals fegen daheim über Bozen hinweg

ICE Hockey League
1
Pioneers versetzen den Black Wings einen herben Dämpfer

Pioneers versetzen den Black Wings einen herben Dämpfer

ICE Hockey League
1
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - KAC

ICE Hockey League
Warum die Pioneers-Transfers in der ICE einzigartig sind

Warum die Pioneers-Transfers in der ICE einzigartig sind

ICE Hockey League
1
Eder bleibt im Sprint fehlerfrei, verpasst aber die Top 20

Eder bleibt im Sprint fehlerfrei, verpasst aber die Top 20

Biathlon
Ski LIVE: Scheib im RTL in Tremblant schon ausgeschieden

Ski LIVE: Scheib im RTL in Tremblant schon ausgeschieden

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey HC Innsbruck Fehervar AV19