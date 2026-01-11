Manuel Fettner nach Stockerl: "So weit, so gut!"

Die ÖSV-Adler verlassen Zakopane mit einem soliden Ergebnis!

Manuel Fettner, der sich mit 40 Jahren auf seiner Abschiedstour im Skisprung-Weltcup befindet, feiert nach seinem Qualifikationssieg am Vortag einen sensationellen dritten Platz.

"Nachdem ich über die Sturzlinie gefahren bin, war es wirklich ein cooles Gefühl", so Fettner. Ein Angriff auf seinen ersten Weltcupsieg gelang zwar nicht mehr ganz - er lobt vor allem einen überragenden Lanisek, dennoch ist das ÖSV-Ass mehr als zufrieden.

"Ich habe das Gefühl, dass die Bandbreite von meinen Sprüngen wieder immer größer wird. So weit, so gut", lautet das Resümee Fettners, dessen bestes Resultat in Zakopane bis dato ein 7. Platz war.

"Zicke Zacke, Zakopane"

Nach Halbzeitführung verpasst Jan Hörl seinen ersten Saisonsieg im Einzel nur knapp - er muss sich lediglich Anze Lanisek geschlagen geben.

"Es ist ein verlorener erster, aber ein gewonnener zweiter Platz, von dem her bin ich mega happy" lautet die Bilanz Hörls, der am Vortag im Superteam souverän an der Seite von Stephan Embacher, der sich am Sonntag von Platz 23 auf fünf verbessert, gewonnen hat.

"Es ist nicht so leicht, da habe ich eine schlechte Erfahrung in Sapporo. Da habe ich einen Pinguin abgerissen, das wollte ich vermeiden und habe ich vermieden. Aber der Schnörkler darf mir nicht passieren", sagt er angesprochen auf die Landeschwierigkeiten bei beiden Sprüngen.

Sein Abschlussfazit? "Zicke Zacke, Zakopane", lacht er. Dann kehrt er aber zur Ernsthaftigkeit zurück: "Mega cool. Es freut mich immer wieder, dass ich hier herfahre und gute Ergebnisse hole, von daher ein gelungenes Zakopane-Wochenende."

Die nächste Station der Männer ist Sapporo (Japan, 17.-18. Jänner).