Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HC TIWAG Innsbruck - Die Haie HCI
Nach Overtime
5:4
1:1 , 2:1 , 1:2
  • Ken Ograjensek
  • Patrick Söllinger
  • Shawn St-Amant
  • Andreas Kristler
  • Brian Lebler
  • Max Coatta
  • Troy Lajeunesse
  • Troy Lajeunesse
  • Benjamin Corbeil
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Black Wings holen gegen den HCI spektakulären OT-Sieg

Die "Haie" retten sich dank einer Aufholjagd in die Verlängerung, müssen sich dort aber doch geschlagen geben. Unterdessen kann der VSV über einen Sieg jubeln.

Black Wings holen gegen den HCI spektakulären OT-Sieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Black Wings Linz gewinnen in der 26. Runde der win2day ICE Hockey League nach einer spektakulären Partie gegen den HC Innsbruck mit 5:4 nach Overtime.

Die Linzer kommen besser in die Partie und gehen in der 12. Minuten durch einen schön rausgespielten Treffer von Ograjensek in Führung. Die Antwort der Innsbrucker lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Coatta trifft nur zwei Minuten später zum Ausgleich (14.).

Doppelschlag der Linzer

Zu Beginn des zweiten Abschnitts gehen die Linzer dann wieder in Führung. Nach Verwirrung vor dem Innsbrucker Tor stochert Söllinger den Puck ins Netz (22.).

Daraufhin wird es für die "Haie" noch bitterer, gleich zwei Tiroler müssen auf die Strafbank. Die Zwei-Mann-Überzahl können die Linzer dann nutzen und durch St-Amant auf 3:1 erhöhen (25.).

Allerdings lassen die Innsbrucker nicht locker und können noch im Mitteldrittel durch Lajeunesse den Anschlusstreffer erzielen (36.).

Innsbruck rettet sich in die Overtime

Auch im letzten Drittel gelingt den Black Wings wieder der erste Treffer. Kristler trifft in der 47. Minute zur vermeintlichen Entscheidung.

Jedoch geben die Tiroler nicht auf und retten sich durch Tore von Lajeunesse (56.) und Corbeil (59.) tatsächlich in die Verlängerung.

In der Overtime angekommen verüben die "Haie" jedoch gleich ein Foul. Dadurch gelingt Lebler in Überzahl der entscheidende Treffer Sieg zum Sieg der Oberösterreicher.

VSV gewinnt souverän gegen Bozen

Gelungenes Debüt für den neuen VSV-Headcoach Pierre Allard. Der EC iDM Wärmepumpen VSV gewinnt zuhause mit 4:1 gegen den HCB Südtirol Alperia.

VSV stellt neuen Cheftrainer mit NHL-Erfahrung vor

Das Spiel beginnt ziemlich ruhig. Im ersten Abschnitt hat Bozen die größeren Spielanteile, jedoch gelingt es keiner Mannschaft, den Puck zu versenken.

Drei Tore in zwei Minuten

Das ändert sich jedoch im Mittelabschnitt. Innerhalb von zwei Minuten gelingen den Kärtnern durch Helewka (30.), Hutchison (31.) und Wallenta (32.) gleich drei Tore.

Die Südtiroler schöpfen durch einen Treffer von Bradley (44.) zwar nochmal kurz Hoffnung, doch Helewka macht in der 60. Minute durch ein Empty-Net-Tor alles klar.

Die höchsten Siege der EBEL- und ICE-Geschichte

VSV - Vienna Capitals 10:1
Fehervar AV19 - HC Innsbruck 10:1

Slideshow starten

15 Bilder

Mehr zum Thema

KAC siegt beim HC Pustertal nach Blitzstart deutlich

KAC siegt beim HC Pustertal nach Blitzstart deutlich

ICE Hockey League
Roy schießt Graz99ers zu Heimsieg über Capitals

Roy schießt Graz99ers zu Heimsieg über Capitals

ICE Hockey League
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Pustertal - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Pustertal - KAC

ICE Hockey League
HC Innsbruck nach Saisonaus von Topscorer aufgebracht

HC Innsbruck nach Saisonaus von Topscorer aufgebracht

ICE Hockey League
5
Auch ohne Rossi! Minnesota Wild gewinnen erneut

Auch ohne Rossi! Minnesota Wild gewinnen erneut

NHL
17
Abfahrt von Beaver Creek wird vorverlegt

Abfahrt von Beaver Creek wird vorverlegt

Ski Alpin
Kraft lässt auch Weltcup in Wisla aus

Kraft lässt auch Weltcup in Wisla aus

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Black Wings Linz HC Innsbruck