Black Wings holen gegen den HCI spektakulären OT-Sieg

Die Black Wings Linz gewinnen in der 26. Runde der win2day ICE Hockey League nach einer spektakulären Partie gegen den HC Innsbruck mit 5:4 nach Overtime.

Die Linzer kommen besser in die Partie und gehen in der 12. Minuten durch einen schön rausgespielten Treffer von Ograjensek in Führung. Die Antwort der Innsbrucker lässt jedoch nicht lange auf sich warten. Coatta trifft nur zwei Minuten später zum Ausgleich (14.).

Doppelschlag der Linzer

Zu Beginn des zweiten Abschnitts gehen die Linzer dann wieder in Führung. Nach Verwirrung vor dem Innsbrucker Tor stochert Söllinger den Puck ins Netz (22.).

Daraufhin wird es für die "Haie" noch bitterer, gleich zwei Tiroler müssen auf die Strafbank. Die Zwei-Mann-Überzahl können die Linzer dann nutzen und durch St-Amant auf 3:1 erhöhen (25.).

Allerdings lassen die Innsbrucker nicht locker und können noch im Mitteldrittel durch Lajeunesse den Anschlusstreffer erzielen (36.).

Innsbruck rettet sich in die Overtime

Auch im letzten Drittel gelingt den Black Wings wieder der erste Treffer. Kristler trifft in der 47. Minute zur vermeintlichen Entscheidung.

Jedoch geben die Tiroler nicht auf und retten sich durch Tore von Lajeunesse (56.) und Corbeil (59.) tatsächlich in die Verlängerung.

In der Overtime angekommen verüben die "Haie" jedoch gleich ein Foul. Dadurch gelingt Lebler in Überzahl der entscheidende Treffer Sieg zum Sieg der Oberösterreicher.

VSV gewinnt souverän gegen Bozen

Gelungenes Debüt für den neuen VSV-Headcoach Pierre Allard. Der EC iDM Wärmepumpen VSV gewinnt zuhause mit 4:1 gegen den HCB Südtirol Alperia.

VSV stellt neuen Cheftrainer mit NHL-Erfahrung vor

Das Spiel beginnt ziemlich ruhig. Im ersten Abschnitt hat Bozen die größeren Spielanteile, jedoch gelingt es keiner Mannschaft, den Puck zu versenken.

Drei Tore in zwei Minuten

Das ändert sich jedoch im Mittelabschnitt. Innerhalb von zwei Minuten gelingen den Kärtnern durch Helewka (30.), Hutchison (31.) und Wallenta (32.) gleich drei Tore.

Die Südtiroler schöpfen durch einen Treffer von Bradley (44.) zwar nochmal kurz Hoffnung, doch Helewka macht in der 60. Minute durch ein Empty-Net-Tor alles klar.