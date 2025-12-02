HC Innsbruck nach Saisonaus von Topscorer aufgebracht

Beim HC Innsbruck haben sich die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: Topscorer Steven Owre fällt mit einer schweren Knieverletzung für den weiteren Saisonverlauf der win2day ICE Hockey League aus.

Der Kanadier zog sich die Verletzung am vergangenen Freitag im Spiel gegen den HC Bozen zu. Im zweiten Drittel musste Owre nach einem Foul in der Kabine bleiben.

Per Aussendung kritisieren die Innsbrucker die Attacke in Richtung Knie des 29-Jährigen, "die lediglich mit einer Zwei-Minuten-Strafe sanktioniert wurde – ohne Videocheck, ohne weitere Konsequenzen."

"Das schadet nicht nur einem Klub, sondern der gesamten Liga"

Die Innsbrucker heben zudem einen Open-Ice-Hit gegen Owre aus dem Spiel gegen den KAC hervor. Dieser sei von vielen Beobachtern als tief und gefährlich eingestuft worden, blieb jedoch ungeahndet.

"Das Resultat dieser Kette an Entscheidungen ist nun das Saisonende eines der auffälligsten Offensivspieler der gesamten Liga", so der HCI, der die sportliche Realität akzeptiere, sich aber klare Antworten und Konsequenzen erwarte. "Wenn wiederholte, klar riskante Aktionen ohne ernsthafte Folgen für die Verursacher bleiben, schadet das nicht nur einem Klub, sondern der gesamten Liga und ihrer Glaubwürdigkeit."

Owre kehrte im Sommer nach Österreich zurück. In der Saison 2023/24 wurde er als Spieler der Pioneers Vorarlberg als MVP ausgezeichnet. Bis zu seiner Verletzung erzielte der Kanadier 25 Scorerpunkte für den HC Innsbruck.