VSV stellt neuen Cheftrainer mit NHL-Erfahrung vor

Der Villacher SV hat den französisch-kanadischen Doppelstaatsbürger Pierre Allard als neuen Cheftrainer präsentiert.

Der 53-Jährige folgt auf den US-Amerikaner Tray Tuomie, von dem sich der Klub der win2day ICE Hockey League vergangene Woche getrennt hat (Mehr Infos>>>) und wird am Dienstag erstmals das Training der "Adler" leiten.

Allard war jahrelang Athletik-Coach bei der NHL-Franchise Montreal Canadiens, vier Jahre Co-Trainer bei Red Bull München und zuletzt im Trainerteam von Servette Genf tätig.

Mit seiner Doppelstaatsbürgerschaft – kanadisch und französisch – vertrat er als Spieler zudem die französische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften und nahm 1998 an den Olympischen Winterspielen in Nagano teil.

Erster Posten als Cheftrainer

In Villach übernimmt Allard erstmals den Posten des Cheftrainers.

Geschäftsführer Martin Winkler bezeichnete den 53-Jährigen als "eine Persönlichkeit mit klarer Handschrift", die der Mannschaft neue Impulse verleihen und insbesondere im Bereich der individuellen Weiterentwicklung junger Spieler Akzente setzen soll.