NEWS

VSV stellt neuen Cheftrainer mit NHL-Erfahrung vor

Die Villacher präsentieren einen neuen Chefcoach. Er arbeitete unter anderem in der NHL sowie beim EHC Red Bull München.

VSV stellt neuen Cheftrainer mit NHL-Erfahrung vor Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Der Villacher SV hat den französisch-kanadischen Doppelstaatsbürger Pierre Allard als neuen Cheftrainer präsentiert.

Der 53-Jährige folgt auf den US-Amerikaner Tray Tuomie, von dem sich der Klub der win2day ICE Hockey League vergangene Woche getrennt hat (Mehr Infos>>>) und wird am Dienstag erstmals das Training der "Adler" leiten.

Allard war jahrelang Athletik-Coach bei der NHL-Franchise Montreal Canadiens, vier Jahre Co-Trainer bei Red Bull München und zuletzt im Trainerteam von Servette Genf tätig.

Mit seiner Doppelstaatsbürgerschaft – kanadisch und französisch – vertrat er als Spieler zudem die französische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften und nahm 1998 an den Olympischen Winterspielen in Nagano teil.

Erster Posten als Cheftrainer

In Villach übernimmt Allard erstmals den Posten des Cheftrainers.

Geschäftsführer Martin Winkler bezeichnete den 53-Jährigen als "eine Persönlichkeit mit klarer Handschrift", die der Mannschaft neue Impulse verleihen und insbesondere im Bereich der individuellen Weiterentwicklung junger Spieler Akzente setzen soll.

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

#30: Manuel Ganahl - 101 Spiele
#30: Andre Lakos - 101 Spiele

Slideshow starten

32 Bilder

Mehr zum Thema

Hattrick! From führt den KAC zum Sieg im Kärntner Derby

Hattrick! From führt den KAC zum Sieg im Kärntner Derby

ICE Hockey League
Souverän! Salzburg findet in Innsbruck in die Erfolgsspur zurück

Souverän! Salzburg findet in Innsbruck in die Erfolgsspur zurück

ICE Hockey League
Nächste Auswärtspleite! Capitals müssen sich dem HCB beugen

Nächste Auswärtspleite! Capitals müssen sich dem HCB beugen

ICE Hockey League
ICE LIVE: Konferenz u.a. mit dem Derby KAC - VSV

ICE LIVE: Konferenz u.a. mit dem Derby KAC - VSV

ICE Hockey League
Nach schwerem Sturz: Cyprien Sarrazin arbeitet an Comeback

Nach schwerem Sturz: Cyprien Sarrazin arbeitet an Comeback

Ski Alpin
"Überall konkurrenzfähig": ÖSV-Team hat Selbstvertrauen getankt

"Überall konkurrenzfähig": ÖSV-Team hat Selbstvertrauen getankt

Ski Alpin
3
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV