Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL Winnipeg Jets Winnipeg Jets WIN
Nach Shootout
3:2
0:1 , 2:1 , 0:0 , 0:0
  • Juraj Slafkovsky
  • Oliver Kapanen
  • - -
  • Mark Scheifele
  • Kyle Connor
NEWS

Shootout-Krimisieg der Canadiens, Shutout-Erfolg für Mammoth

Während es bei Montreal ziemlich eng zugeht, gelingt Utah der höchste Sieg in der laufenden Saison.

Shootout-Krimisieg der Canadiens, Shutout-Erfolg für Mammoth Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Montreal Canadiens gehen gegen die Winnipeg Jets nach einem Shootout-Krimi als Sieger vom Eis.

Im Duell der kanadischen Teams gehen die Jets durch Scheifele (19.) in Führung. Im Powerplay kann Slafkovsky für die Canadiens ausgleichen (30.), ehe Connor die Führung für Winnipeg wiederherstellt.

Noch im Mitteldrittel gleicht Kapanen (35.) neuerlich für die Gastgeber aus. Da sowohl der letzte Abschnitt als auch die Overtime ohne Treffer zu Ende geht, steht ein Shootout an. Dort trifft mit Caufield nur der erste Schütze der Canadiens, womit Montreal nach zwei Niederlagen am Stück wieder gewinnt. Damit verbessert man sich auf Rang sieben in der Eastern Conference.

Höchstwert für Mammoth, Tiefstwert für Ducks

Am selben Abend liefern sich die Anaheim Ducks und Utah Mammoth ein völlig konträres Match. Die Gäste siegen überdeutlich mit 7:0.

Dabei geht es im ersten Abschnitt gemächlich los. Crouse (6.) und Guenther (11.) sorgen für ein 2:0-Drittelführung. Danach macht Utah in dieser Tonart weiter: Cole (26.) zum 3:0, Peterka (45.) erzielt das vierte Tor.

Nachdem Husso aus 21 Schüssen vier Gegentore zulässt, kommt für das Schlussdrittel Buteyets ins Spiel. Dem Russen gelingen in den letzten 20 Minuten zwar zehn Saves, dreimal muss er nach Treffern von Obrien (42.), Peterka (51.) und Keller (53.) aber hinter sich greifen.

Für Mammoth, das nach vier Niederlagen wieder gewinnt, ist es der höchste Erfolg in der laufenden Saison. Dagegen müssen die Ducks die deutlichste Niederlage dieser NHL-Kampagne einstecken.

In den anderen Partien unterliegen die New Jersey Devils mit 0:3 gegen Dallas Stars. Zu Hause schlagen die Philadelphia Flyers die Buffalo Sabres mit 5:2. Außerdem setzen sich die Washington Capitals gegen die San Jose Sharks mit 7:1 durch.

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

