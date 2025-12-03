Edmonton Oilers Edmonton Oilers EDM Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
0:1
0:1 , 0:0 , 0:0
  • Jonas Brodin
Auch ohne Rossi! Minnesota Wild gewinnen erneut

Die Minnesota Wild bestätigen ihre gute Form und können das Spiel gegen die Edmonton Oilers für sich entscheiden.

Auch ohne Rossi! Minnesota Wild gewinnen erneut Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Das Team des derzeit verletzt fehlenden Marco Rossi gewinnt gegen die Edmonton Oilers mit 1:0.

Für Minnesota trifft Jonas Brodin in Minute 14 zum knappen Sieg.

In den letzten neun Spielen gab es für die Minnesota Wild nur eine Niederlage. In der Tabelle liegt das Team aus St. Paul weiter auf Rang drei der Western Conference.

Kasper mit Red Wings zurück auf der Siegerstraße

Die Detroit Red Wings haben nach vier sieglosen Spielen ebenfalls wieder einmal gewonnen.

Der Arbeitgeber von Marco Kasper setzte sich am Dienstag im Heimspiel gegen die Boston Bruins mit 5:4 durch, wobei der 21-jährige Kärntner 13:06 Minuten auf dem Eis stand. Herausragend im Dress der Heimischen war Moritz Seider mit einem Treffer und zwei Assists. Minnesota Wild gewann ohne den weiter verletzten Marco Rossi bei den Edmonton Oilers mit 1:0.

Das vor allem dank Jesper Wallstedt, der keinen der 32 Schüsse ins Tor ließ und zum vierten Mal in seinen jüngsten sechs Einsätzen zu Null spielte.

