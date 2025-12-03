Moser Medical Graz99ers Moser Medical Graz99ers G99 Vienna Capitals Vienna Capitals VIC
Heute 18:30 Uhr
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz mit 99ers - Capitals

Neben der Partie 99ers gegen Capitals warten in der win2day ICE Hockey League fünf weitere Spiele. LIVE-Konferenz:

ICE Hockey League heute: Konferenz mit 99ers - Capitals Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

An Spieltag 26 der win2day ICE Hockey League warten folgende Partien:

Graz99ers - Vienna Capitals (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Ferencvaros - Red Bull Salzburg (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Black Wings Linz - HC Innsbruck (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

VSV - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Fehervar - Olimpija Ljubljana (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

HC Pustertal - KAC (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)

Mehr zum Thema

HC Innsbruck nach Saisonaus von Topscorer aufgebracht

HC Innsbruck nach Saisonaus von Topscorer aufgebracht

ICE Hockey League
5
Auch ohne Rossi! Minnesota Wild gewinnen erneut

Auch ohne Rossi! Minnesota Wild gewinnen erneut

NHL
12
FIS-Klarstellung nach Kriechmayr-Aussagen: "Das ist nicht fair"

FIS-Klarstellung nach Kriechmayr-Aussagen: "Das ist nicht fair"

Ski Alpin
6
Wetterwarnung! Olympische Fackelübergabe in Athen ausgebremst

Wetterwarnung! Olympische Fackelübergabe in Athen ausgebremst

Olympia
ÖSV-Talent nach schwerem Sturz lange out

ÖSV-Talent nach schwerem Sturz lange out

Ski Alpin
Kriechmayr ärgert sich über Trainingsbedingungen in Beaver Creek

Kriechmayr ärgert sich über Trainingsbedingungen in Beaver Creek

Ski Alpin
1
ÖSV-Biathletinnen laufen in Östersund nur hinterher

ÖSV-Biathletinnen laufen in Östersund nur hinterher

Biathlon
11
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Graz99ers Vienna Capitals