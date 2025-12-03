-
Heute 18:30 Uhr
NEWS
ICE Hockey League heute: Konferenz mit 99ers - Capitals
Neben der Partie 99ers gegen Capitals warten in der win2day ICE Hockey League fünf weitere Spiele. LIVE-Konferenz:
An Spieltag 26 der win2day ICE Hockey League warten folgende Partien:
Graz99ers - Vienna Capitals (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Ferencvaros - Red Bull Salzburg (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Black Wings Linz - HC Innsbruck (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
VSV - HC Bozen (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
Fehervar - Olimpija Ljubljana (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker <<<)
HC Pustertal - KAC (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<)