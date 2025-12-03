Roy schießt Graz99ers zu Heimsieg über Capitals

Die Graz99ers besiegen am 26. Spieltag der win2day ICE Hocey League die Vienna Capitals mit 3:1.

Bereits von Beginn an geben die Grazer das Tempo an. Nach 21 Sekunden prüft Vela Cowley, es bleibt beim 0:0.

Auch die weiteren Chancen durch Collins, Schichl und Cowley bleiben ohne Erfolg für die Grazer. Die 99ers bereiten den Capitals in den ersten 15 Minuten große Probleme, in der Offensive sind diese bis zu dem Zeitpunkt kaum vorhanden.

In Minute 18 gibt es die erste gefährliche Situation der Wiener. Souche scheitert an Lagace. Torlos geht es in die Drittelpause.

Die Grazer99ers legen in der 28. Minute durch Currie nach einem Powerplay das 1:0 vor. Nur zwei Minuten später fällt aber der Ausgleich durch Franklin.

Goldtorschütze Roy, Currie macht Deckel drauf

Im finalen Drittel bleiben die Caps offensiv harmlos. Das wird bestraft, denn so erzielt Roy das 2:1 für die Hausherren - es sollte das Goldtor des Abends werden (45.).

Mit Empty-Net gehen die Capitals in den Schlussminuten all in, die Bemühungen bleiben aber unbelohnt. Stattdessen sorgt Currie bei leerem Tor für das 3:1.

Die drei Punkte bleiben in der steirischen Landeshauptstadt.

Salzburg beißt sich an Ferencvaros die Zähne aus

Gleichzeitig schlägt Liga-Neuling Ferencvaros den amtierenden Meister Red Bull Salzburg mit 2:1.

Bei ihrem ersten Besuch in der Budapester "Stachelhalle" Tüskecsarnok geraten die "Eisbullen" schon im ersten Drittel in Rückstand. Coulter wird mit einem scharfen Zuspiel in die offensive Zone geschickt, umkurvt ÖEHV-Goalie Tolvanen und stellt nach knapp acht gespielten Minuten auf 1:0 für Ferencvaros.

Mit der Führung im Rücken gewinnen die Ungarn an Selbstvertrauen und halten Salzburg auf Distanz, erst im einzigen Bullen-Powerplay des Abends gelingt der Ausgleich. Corcoran schiebt die Scheibe aus kurzer Distanz ins Tor und stellt auf 1:1 (26./PP).

Ferencvaros bringt die knappe Führung über die Zeit.

Ferencvaros kann sich aber vom Ausgleich erholen und geht durch Lindgren erneut in Führung, der Schwede verwertet den Rebound nach einem Mihalik-Schuss (39.).

Salzburg drängt auf den neuerlichen Ausgleich, drei Minuten vor dem Ende lässt eine Strafe ausgerechnet für den Torschützen Corcoran die Schlussoffensive der "Eisbullen" aber ins Wasser fallen.

Der neue Spitzenreiter kommt aus der Steiermark

Salzburg rutscht mit dieser Niederlage aus den Top sechs und hat als Siebter 36 Punkte auf dem Konto, Ferencvaros folgt mit 34 Zählern auf Rang 8.

Ganz oben übernehmen die Graz 99ers mit 50 Punkten die Tabellenführung. Für die Vienna Capitals bleibt nur Tabellenrang elf mit 25 Punkten.