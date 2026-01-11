99ers feiern einen deutlichen Heimerfolg über die Capitals

Die Graz99ers setzen sich im Topspiel der ICE Hockey League am 39. Spieltag mit einem deutlichen 4:0-Heimsieg über die Vienna Capitals durch.

Dabei erarbeiten sich die 99ers eine 1:0-Pausenführung. Manuel Ganahl nutzt ein Wallner-Beinstellen per Powerplay zum Führungstreffer aus (10./PP1). Daraufhin sorgen die Caps nur für wenig Torgefahr und müssen weitere Gegentreffer im Mitteldrittel hinnehmen.

Kainz und Haudum ebnen den Grazern den Weg zum Sieg

Zunächst bugsiert Lukas Kainz die Scheibe zum 2:0 für die 99ers ins Netz unter (34.). Nur drei Minuten danach erhöht Lukas Haudum nach einer Bourgue-Strafe zur 3:0-Führung für die Steirer (37./PP1).

Auch in der Folge bleibt ein Comeback der Wiener klar aus. Obendrein fixiert Nicholas Bailen den 4:0-Endstand zugunsten der Grazer (49.).

Daher festigen die Grazer ihren zweiten Tabellenplatz (75 Pkt.) hinter dem KAC (77). Die Wiener verpassen hingegen einen Punktezuwachs im engen Rennen um die Pre-Playoffs.

Salzburger-Erfolgsserie wird in Pustertal gestoppt

Der EC Red Bull Salzburg muss sich indes mit 1:4 beim HC Pustertal geschlagen geben. Damit erleiden die "Eisbullen" die erste Pleite nach zwölf Erfolgen in Folge und verpassen einen eigenen Klubrekord.

Nach nur 57 Sekunden bringt Nick Saracino die "Wölfe" nach einem Corcoran-Beinstellen mit 1:0 in Führung (PP1). Allerdings egalisieren die Salzburger durch Mario Huber den Rückstand schnell zum 1:1-Ausgleich (5.).

HCP verdient sich den Heimerfolg über Salzburg

Kurz vor der ersten Pausensirene jubeln die Heimischen aber über die nächste Führung. Gregory Di Tomaso führt den HCP zur 2:1-Pausenführung (20.). Daraufhin erhöhen die "Eisbullen" zunächst den Offensivdruck, aber die Gastgeber halten stark dagegen.

Letztlich fixieren zwei weitere Powerplay-Tore von Doppelpacker Di Tomaso (56./PP1) und Austin Rueschhoff (60./PP1) die Niederlage der Salzburger in Bruneck.

Daher bleibt Salzburg (69) am dritten Tabellenrang. Pustertal meldet sich indes nach vier Pleiten im Kampf um die Playoffs stark zurück.