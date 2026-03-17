Warum Salzburgs Eishockey-Dominanz vor dem Ende steht

Atte Tolvanen spielt seine schwächste Saison seit seiner Ankunft in Salzburg im September 2021.

Mit einer Fangquote von 91,4 Prozent blieb der gebürtige Finne im Grunddurchgang knapp unter den 91,6 Prozent aus der Saison 2023/24. Im Schnitt kassierte der eingebürgerte ÖEHV-Torhüter 2,39 Tore pro Spiel - ebenfalls ein Negativwert in seiner Salzburg-Zeit.

Ausgerechnet in den Playoffs, in denen Tolvanen in den vergangenen vier Jahren wie kaum ein anderer hexte, sind seine Zahlen noch einmal deutlich eingebrochen. Nur 88,3 Prozent aller Schüsse auf sein Tor hat der 31-Jährige bislang pariert, er muss durchschnittlich 2,96 Gegentore pro Partie hinnehmen. Das sind - gerade für seine Verhältnisse - unterirdische Werte.

Mindestens zwei Gegentreffer in der laufenden Serie gegen Pustertal sind diskussionswürdig, zudem wirkt es phasenweise, als wäre Tolvanen nicht voll bei der Sache. Bislang fehlte Head Coach Manny Viveiros jedoch der Mut, auf David Kickert zu setzen.

Der nominelle Backup wies in der Regular Season mit Abstand die besten Zahlen (Fangquote 94,1 Prozent, GAA 1,44) aller Torhüter mit mindestens fünf Einsätzen auf, blieb in fünf Spielen sogar ohne Gegentreffer und stellte seinen Teamkollegen deutlich in den Schatten.

Deshalb durfte sich der Wiener berechtigte Chancen auf die Nummer-1-Position in der Postseason ausrechnen – bekam aber wieder einmal die Tür vor der Nase zugeschlagen.

Traut sich Viveiros nun, auf Kickert zu setzen, zumal der 32-Jährige bereits 2017 die Vienna Capitals zur Meisterschaft führte?