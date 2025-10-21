Der VSV verstärkt sich mit Arturs Kulda.

Der 37-jährige Lette unterzeichnet einen leistungsbasierten Tryout-Vertrag, der ein Monat gültig ist. Damit reagieren die Draustädter auf die Verletzung von Alex Wall, der mit einem Rippenbruch bis zu acht Wochen ausfallen wird.

In Villach ist der Verteidiger kein Unbekannter, lief er doch zwischen 2022 und 2024 für die "Adler" auf. Kulda bestritt 94 Spiele im VSV-Trikot, in denen er sieben Tore und 31 Assists beisteuerte.

Unterstützung eines Privatsponsors macht Rückkehr möglich

Die vergangene Spielzeit absolvierte der neunmalige NHL-Spieler (Winnipeg Jets) in der Slowakei bei HK Dukla Michalovce. In der laufenden Saison hatte Kulda bislang keinen Vertrag, hielt sich jedoch fit und trainierte zeitweise sogar mit der Villacher U20 mit.

Ermöglicht wurde die Rückkehr von Arturs Kulda "durch die großzügige Unterstützung eines Privatsponsors", schreibt der VSV in seiner Pressemitteilung.

Sportdirektor Herbert Hohenberger sagt: "Die Verpflichtung von Arturs hat zwei klare Ziele: Wir wollen unser Defensivverhalten stabilisieren und mehr Routine ins Team bringen. Arturs war schon in seinen zwei Jahren in Villach ein absoluter Leader, der mit harter und ehrlicher Arbeit vorangegangen ist, genau das brauchen wir jetzt!"