NEWS

VSV holt Ex-Verteidiger auf Tryout-Basis zurück

Die Villacher reagieren auf den wochenlangen Ausfall von Alex Wall mit einem lettischen Routinier, den man bereits kennt. Für die Rückkehr war "die großzügige Unterstützung eines Privatsponsors" nötig.

VSV holt Ex-Verteidiger auf Tryout-Basis zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der VSV verstärkt sich mit Arturs Kulda.

Der 37-jährige Lette unterzeichnet einen leistungsbasierten Tryout-Vertrag, der ein Monat gültig ist. Damit reagieren die Draustädter auf die Verletzung von Alex Wall, der mit einem Rippenbruch bis zu acht Wochen ausfallen wird.

In Villach ist der Verteidiger kein Unbekannter, lief er doch zwischen 2022 und 2024 für die "Adler" auf. Kulda bestritt 94 Spiele im VSV-Trikot, in denen er sieben Tore und 31 Assists beisteuerte.

Unterstützung eines Privatsponsors macht Rückkehr möglich

Die vergangene Spielzeit absolvierte der neunmalige NHL-Spieler (Winnipeg Jets) in der Slowakei bei HK Dukla Michalovce. In der laufenden Saison hatte Kulda bislang keinen Vertrag, hielt sich jedoch fit und trainierte zeitweise sogar mit der Villacher U20 mit.

Ermöglicht wurde die Rückkehr von Arturs Kulda "durch die großzügige Unterstützung eines Privatsponsors", schreibt der VSV in seiner Pressemitteilung.

Sportdirektor Herbert Hohenberger sagt: "Die Verpflichtung von Arturs hat zwei klare Ziele: Wir wollen unser Defensivverhalten stabilisieren und mehr Routine ins Team bringen. Arturs war schon in seinen zwei Jahren in Villach ein absoluter Leader, der mit harter und ehrlicher Arbeit vorangegangen ist, genau das brauchen wir jetzt!"

Mehr zum Thema

Die Transferliste der ICE Hockey League

Die Transferliste der ICE Hockey League

ICE Hockey League
2
So steht es um die letzten vier AlpsHL-Teams aus Österreich

So steht es um die letzten vier AlpsHL-Teams aus Österreich

Eishockey
1
ÖEHV-Talent werden gute Chancen auf den NHL-Draft zugerechnet

ÖEHV-Talent werden gute Chancen auf den NHL-Draft zugerechnet

NHL
2
Minnesota siegt ohne verletzten Marco Rossi

Minnesota siegt ohne verletzten Marco Rossi

NHL
1
Vienna Capitals setzen Head-Coach Fleming vor die Tür!

Vienna Capitals setzen Head-Coach Fleming vor die Tür!

ICE Hockey League
10
Nach über 170 Spielen reißt Marco Rossis Serie

Nach über 170 Spielen reißt Marco Rossis Serie

NHL
6
Treffer in letzter Sekunde! VSV kommt gegen Ferencvaros zurück

Treffer in letzter Sekunde! VSV kommt gegen Ferencvaros zurück

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV