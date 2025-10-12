VSV beschert Bozen die zweite Niederlage in Serie

Der VSV gewinnt am 10. Spieltag der win2day ICE Hockey League mit 6:3 in Bozen.

Ein schwungvoller Start der Südtiroler bleibt wegen mehrerer Saves von VSV-Backup-Goalie Rene Swette unbelohnt, das erste Tor gehört den Gästen aus Villach. Elias Wallenta hat das Auge für den Schussbereiten Nikita Scherbak, der die Scheibe im Tor der Gastgeber versenkt (14.). Im Mitteldrittel ziehen die Villacher davon, schon nach 48 Sekunden trickst Hancock HCB-Goalie Vallini aus und legt das 0:2 nach.

McClure wuchtiger Treffer genau ins Kreuzeck bringt die Foxes nur vorübergehend auf 1:2 heran (29.), Wall stellt mit seinem Tor nur wenig später auf 1:3 zugunsten der Draustädter (31.). Weil Valentine für einen hohen Stock in Van Nes’ Gesicht zwei plus zwei Strafminuten ausfasst, bekommen die Villacher gleich zwei Gelegenheiten in Überzahl und verwerten alle beide: Lindner drischt die Scheibe von der blauen Linie ins Tor (34.,PP), Rauchenwald verwertet seinerseits einen Abpraller (36.,PP).

Keine Aufholjagd mehr für die "Foxes"

Weil auch Gersich für die Südtiroler ein Powerplay-Tor erzielen kann (37.,PP) geht es mit einem Spielstand von 2:5 in die zweite Pause. Pollock bringt den HC Bozen mit seinem Treffer (52.) noch auf zwei Tore heran und macht den Südtirolern Hoffnungen auf eine Aufholjagd, Hughes fixiert als Torschütze zum 3:6 drei Minuten vor Schluss aber den Auswärtssieg der Adler in Südtirol.

Der VSV hält mit diesem Sieg bei 19 Punkten und klettert auf Tabellenrang zwei, vorbei an den Bozenern, die als Dritter 18 Zähler auf dem Konto haben.

Last-Minute-Sieg für Fehervar

Fehérvár feiert einen Last-Minute-Sieg gegen Salzburg. Die Gäste gehen früh durch St. Denis in Führung (3.), doch Bartalis gleicht kurz darauf aus (6.). Kulmala bringt Fehérvár im zweiten Drittel erstmals in Front (22.), ehe Baltram für Salzburg zum 2:2 trifft (38.).

In einem spannenden Schlussdrittel sichert Kuralt den Ungarn drei Sekunden vor Schluss den 3:2-Heimerfolg.

Pioneers fallen in Budapest auseinander

Liganeuling FTC Budapest schlägt die Pioneers Feldkirch in der 10. Runde des win2day ICE Hockey League mit 6:0.

Coulter (13.) und Ex-ICE-MVP Shaw (18.) stellen schon im ersten Durchgang auf 2:0 für Ferencvaros, richtig bitter wird es für die Pioneers dann im Mitteldrittel. Sofron eröffnet den zweiten Durchgang mit dem 3:0 nur 37 Sekunden nach der Pause, Kestila (25.) und Tammela (26.) stellen wenige Minuten später innerhalb von 56 Sekunden auf 5:0. Das Spiel ist spätestens zu diesem Zeitpunkt entschieden, Tammela stellt schließlich mit seinem zweiten Tor (45.) den 6:0-Endstand her.

Die Pioneers halten auf Rang elf weiter bei sieben Punkten, FTC Budapest steht mit 12 Zählern auf Tabellenplatz zehn.

Die längsten Spiele der ICE-Geschichte