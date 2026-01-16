Super-G in Wengen: Das Ergebnis

Premierensieg mit Ansage am Lauberhorn! Giovanni Franzoni krönt seine starken Trainingsleistungen und feiert in Wengen seinen ersten Weltcupsieg.

Unmittelbar dahinter jubelt der Steirer Stefan Babinsky über sein allererstes Weltcup-Stockerl.

Franzoni düpiert die Favoriten

Giovanni Franzoni ist der Mann des Wochenendes. Nachdem der Italiener bereits beide Abfahrtstrainings dominiert hatte, rast er mit Startnummer 1 auch im Super-G zum Sieg. Es ist der erste Weltcuptriumph für den 24-Jährigen.

Hinter ihm sorgt Stefan Babinsky für rot-weiß-rote Jubelstimmung: Mit 0,35 Sekunden Rückstand belegt der Steirer den hervorragenden zweiten Platz und steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Stockerl. Das Podest komplettiert der Schweizer Franjo von Allmen (+0,37).

Odermatt verpasst das Stockerl

Eine Überraschung gibt es auf den weiteren Plätzen: Top-Favorit Marco Odermatt muss sich mit Rang vier (+0,53) begnügen. Unmittelbar dahinter landet Raphael Haaser als zweitbester Österreicher auf dem starken fünften Platz (+0,68).

Haaser vergibt - wie auch Odermatt - mit einem Fehler im Brüggli-S zumindest einen Podestplatz.

Mit Daniel Hemetsberger (11.), Vincent Kriechmayr (12.) und Lukas Feurstein (13.) verpassen die weiteren ÖSV-Asse die Top 10 knapp.