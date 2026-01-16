NEWS

Super-G in Wengen: Das Ergebnis

Ein Italiener stürmt in Wengen zum Premierensieg, während Stefan Babinsky erstmals aufs Stockerl rast. Wo landet dermatt? Das komplette Super-G-Ergebnis:

Super-G in Wengen: Das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Premierensieg mit Ansage am Lauberhorn! Giovanni Franzoni krönt seine starken Trainingsleistungen und feiert in Wengen seinen ersten Weltcupsieg.

Unmittelbar dahinter jubelt der Steirer Stefan Babinsky über sein allererstes Weltcup-Stockerl.

Franzoni düpiert die Favoriten

Giovanni Franzoni ist der Mann des Wochenendes. Nachdem der Italiener bereits beide Abfahrtstrainings dominiert hatte, rast er mit Startnummer 1 auch im Super-G zum Sieg. Es ist der erste Weltcuptriumph für den 24-Jährigen.

Hinter ihm sorgt Stefan Babinsky für rot-weiß-rote Jubelstimmung: Mit 0,35 Sekunden Rückstand belegt der Steirer den hervorragenden zweiten Platz und steht damit zum ersten Mal in seiner Karriere auf dem Stockerl. Das Podest komplettiert der Schweizer Franjo von Allmen (+0,37).

Odermatt verpasst das Stockerl

Eine Überraschung gibt es auf den weiteren Plätzen: Top-Favorit Marco Odermatt muss sich mit Rang vier (+0,53) begnügen. Unmittelbar dahinter landet Raphael Haaser als zweitbester Österreicher auf dem starken fünften Platz (+0,68).

Haaser vergibt - wie auch Odermatt - mit einem Fehler im Brüggli-S zumindest einen Podestplatz.

Mit Daniel Hemetsberger (11.), Vincent Kriechmayr (12.) und Lukas Feurstein (13.) verpassen die weiteren ÖSV-Asse die Top 10 knapp.

Das Ergebnis des Super-G in Wengen:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Babinsky hinter Premieren-Sieger am Wengen-Podest

Babinsky hinter Premieren-Sieger am Wengen-Podest

Ski Alpin
Ski LIVE: Alle Ergebnisse der Lauberhornrennen

Ski LIVE: Alle Ergebnisse der Lauberhornrennen

Ski Alpin
So viel Preisgeld gibt es bei den Lauberhornrennen 2026 in Wengen

So viel Preisgeld gibt es bei den Lauberhornrennen 2026 in Wengen

Ski Alpin
Weltcup in Wengen: Zeitplan der Lauberhornrennen 2026

Weltcup in Wengen: Zeitplan der Lauberhornrennen 2026

Ski Alpin
Italiener Franzoni auch im zweiten Wengen-Training der Schnellste

Italiener Franzoni auch im zweiten Wengen-Training der Schnellste

Ski Alpin
Ski-Weltcup LIVE: Super-G der Männer in Wengen

Ski-Weltcup LIVE: Super-G der Männer in Wengen

Ski Alpin
1
Ski LIVE: Startnummern für den Super-G in Wengen

Ski LIVE: Startnummern für den Super-G in Wengen

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Lauberhornrennen Wengen