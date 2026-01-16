Dominatorin Nika Prevc mit nächstem Sieg

Skispringerin Lisa Eder wird nach vier zweiten Normalschanzen-Weltcuprängen in Serie auf dem großen Olympia-Bakken in Zhangjiakou Neunte.

Weiterhin keinerlei Anzeichen einer Schwäche zeigt die Saisondominatorin Nika Prevc. Die Slowenin gewinnt am Freitag nach zweimaliger Höchstweite überlegen 23,7 Punkte vor der Japanerin Nozomi Maruyama. Dritte wird die Deutsche Selina Freitag. Für Prevc ist es der fünfte Sieg in Serie bzw. der zehnte im laufenden Olympiawinter.

Der Salzburgerin Eder fehlen mehr als 25 Punkte auf das Podest. Ihre ÖSV-Teamkollegin Julia Mühlbacher landet auf Rang 17.

32. Welcup-Sieg für Prevc

Doppelweltmeisterin Prevc feiert ihren insgesamt 32. Erfolg im Weltcup. Als Nummer zwei der ewigen Bestenliste hat sie aber erst rund die Hälfte von Rekordhalterin Sara Takanashi geschafft. Die japanische Gewinnerin von 63 Weltcups wird im ersten China-Wettkampf Sechste.

Am Samstag folgt ein weiterer Bewerb.