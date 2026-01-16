NEWS

Anna Gasser zieht bei Weltcup-Comeback ins Finale ein!

Die Rückkehr in den Weltcup läuft für die Kärntnerin ideal.

Anna Gasser zieht bei Weltcup-Comeback ins Finale ein! Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser gibt nach langer Verletzungspause ein vielversprechendes Comeback .

Die Kärntnerin erreicht am Freitag in Laax in der Qualifikation des Snowboard-Slopestyle-Weltcups als Vierte das Finale. Die Entscheidung der besten zehn findet am Sonntag statt. Hanna Karrer scheidet als 21. aus. Für Gasser ist es der erste Wettkampf der Saison, bisher war sie wegen einer im Sommer erlittenen Schulterverletzung ausgefallen.

Big-Air-Comeback in Aspen

Im Weltcup war Gasser zuletzt vor einem Jahr ebenfalls in Laax am Start gewesen und hatte damals im Slopestyle Rang vier belegt.

In ihrer Paradedisziplin Big Air wird die 34-Jährige vor den Olympischen Spielen im Februar in Italien mit den X-Games in Aspen ebenfalls nur einen Bewerb bestreiten.

Slopestyle Wintersport Snowboard Anna Gasser Hanna Karrer