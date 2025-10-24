Revanche für Fußballer? Salzburg überollt Ferencvaros in der ICE

Der EC Red Bull Salzburg feiert in der 13. Runde der win2day ICE Hockey League einen deutlichen 7:2-Sieg über FTC Budapest.

Die Roten Bullen schaffen auf dem Eis, was den Fußballern am Vortag beim 2:3 in der UEFA Europa League gegen Ferencvaros verwehrt blieb und nehmen gewissermaßen Revanche.

Nach kleineren Anfangsschwierigkeiten eröffnet Robertson den Torreigen (14.), Schneider legt das 2:0 nach (17.). Auch Bourke darf noch im ersten Drittel jubeln (20.).

Salzburg erstickt Budapester Hoffnung im Keim

In dieser Tonart scheint es zunächst auch im Mitteldrittel weiterzugehen, Bourke erhöht in der 22. Minute auf 4:0 und erzielt damit einen Doppelpack.

FTC zeigt sich davon aber unbeeindruckt, Tyni (25.) und Tammela (31.) lassen die Ungarn für kurze Zeit hoffen. Diese wird aber gleich darauf wieder zerschlagen, Salzburg erhöht das Tempo und stellt durch Nissner (33.) und St. Denis (35.) den alten Vorsprung wieder her.

Die Partie ist damit so gut wie entschieden, in der Folge wird auch das Tempo im Spiel geringer. Im dritten Drittel gelingt noch ein weiterer Treffer, auch Verteidiger Robertson trägt sich als Doppeltorschütze ein (50.).

Am Ende steht ein verdienter Sieg für die Salzburger, die damit in der Tabelle auf Rang vier springen, zwei Zähler hinter dem neuen Leader Pustertal. Der FTC liegt auf Rang acht und damit im Mittelfeld.

VSV verspielt Sieg

Der HC Pustertal springt mit einem 4:3-Comeback-Sieg nach Overtime über den VSV an die Tabellenspitze.

Die Villacher gehen nach einem ereignisarmen Anfangsdrittel durch Hutchison in Führung (25.), Di Tomaso gelingt der kuriose Ausgleich, bei dem VSV-Verteidiger Katic den Puck mit der Hand ins eigene Tor legt (36/PP).

Nur 21 Sekunden später legen die Kärntner durch Hancock wieder vor. Pustertal in dieser Phase unsortiert, dadurch kann der VSV weitere 19 Sekunden darauf durch Helewka auf 3:1 stellen (jeweils 36.).

Pustertal neuer Spitzenreiter

Die Südtiroler kommen noch vor der Drittelpause durch Rueschhoff (40.) wieder heran, im Schlussdrittel zeichnet sich dennoch lange ein VSV-Sieg ab.

Erst in der 59. Minute schafft Saracino noch den Ausgleich, Lipon veredelt in der Overtime das Comeback der Gastgeber (63.).

Die "Wölfe" setzen sich mit 26 Punkten an die Spitze, einen Punkt vor Olimpija Ljubljana und je zwei vor dem HC Bozen und EC Red Bull Salzburg. Der VSV belegt mit 22 Zählern den sechsten Platz.