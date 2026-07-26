Biathlon-Star offenbart: "Ich fürchtete mich vor Rennen"

Ingrid Landmark Tandrevold gehört zu den besten Biathletinnen der vergangenen Jahre. Nun offenbart die Norwegerin aber, dass sie zwischenzeitlich die Freude am Sport verloren hat.

"Die vergangenen zwei Jahre habe ich versucht, alles ganz richtig zu machen. Ich habe versucht, alle Teile meines Lebens zu optimieren, um einen Schritt weiterzukommen", erklärt Tandrevold im NRK-Podcast "Skiklubben". Dafür habe unter anderem soziale Auszeiten gestrichen.

Anstatt sich wie gewünscht sportlich weiterzuentwickeln, trat das Gegenteil ein. "Ich begann mich sehr davor zu fürchten, Rennen zu laufen, und das habe ich noch nie zuvor getan."

Herzprobleme

Die Gewinnerin von elf WM-Medaillen sei daraufhin im Saisonverlauf nur darauf fokussiert gewesen, "irgendwie okay durchzukommen – ein sehr schlechter Ausgangspunkt".

Tandrevolds Karriere geriet 2024 ins Wanken. Damals gehörte die nun 29-Jährige zur absoluten Biathlon-Weltspitze, ehe Herzrhythmusstörungen auftraten und sie sich einer Operation unterziehen musste. Seither fand Tandrevold nie mehr richtig Anschluss an die absolute Spitze.