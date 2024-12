NHL: Neuer Head Coach für Marco Kasper bei den Red Wings

Die Detroit Red Wings präsentieren einen neuen Head Coach.

Das Team rund um ÖEHV-Legionär Marco Kasper wird ab sofort von Todd McLellan betreut. Das gibt die NHL-Franchise am Donnerstag bekannt.

Der bisherige Cheftrainer Derek Lalonde sowie Co-Trainer Bob Boughner wurden mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden. McLellan unterschreibt bei den Red Wings einen Mehrjahresvertrag. Ihm zur Seite stehen wird Assistenztrainer Trent Yawney.

Die Red Wings haben in der laufenden Saison erst 13 von 34 Spielen gewonnen und liegen in der Atlantic Division auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zuletzt verlor man neun von zwölf Spielen.

McLellan ist ein alter Bekannter in Detroit

Der 57-jährige McLellan kommt mit 16 Jahren NHL-Erfahrung als Cheftrainer bei den Los Angeles Kings (2019-24), den Edmonton Oilers (2015-19) und den San Jose Sharks (2008-15) nach Detroit, wo er von 2005 bis 2008 schon Assistenzcoach war.

McLellan kann eine Bilanz von 598-412-134 in der Regular Season und 42-46 in der Post Season vorweisen (Assistenztrainer 2005-08). Seine 598 Siege in der Regular Season bedeuten Rang 24 in der NHL-Geschichte und die sechstmeisten unter den aktiven Trainern.

