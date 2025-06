Der EC Red Bull Salzburg verstärkt seine Abwehr mit Devante Stephens.

Der kanadische Verteidiger kommt von den Colorado Eagles aus der American Hockey League und wird in der nächsten Saison erstmals in Europa auflaufen. Der 1,91 Meter große Linksschütze absolvierte in der vergangenen Saison 56 Spiele für Colorado und verbuchte dabei 12 Scorerpunkte (3 Tore, 9 Assists).

Stephens blickt auf eine achtjährige AHL-Karriere mit 304 Spielen und 74 Scorerpunkten zurück - unter anderem für die Rochester Americans, Syracuse Crunch, Abbotsford Canucks, Tucson Roadrunners und Colorado Eagles. 2015 wählten ihn die Buffalo Sabres im NHL Entry Draft in der 5. Runde an Position 122.

"Devante ist ein sehr mobiler Schlittschuhläufer, der seine Gegner entweder mit seiner Geschwindigkeit oder mit einem guten ersten Pass ausspielen kann. Er verteidigt kompromisslos und bringt eine physische, unangenehme Spielweise mit, die unseren Fans gefallen wird", sagt Head Coach Manny Viveiros über seinen neuen Schützling.

Der ehemalige ÖEHV-Teamchef fügt hinzu: "Noch wichtiger ist aber, dass sein Charakter und seine Arbeitsmoral perfekt zur Red-Bull-Philosophie passen."

