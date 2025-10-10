Suche
    Paul Sintschnig ist ICE-Young-Star des Monats!

    Der 16-Jährige erhielt von den Fans und TV-Experten die Maximalpunktzahl.

    Paul Sintschnig ist ICE-Young-Star des Monats! Foto: © GEPA
    Paul Sintschnig schnappt sich nach einem Monat in der ICE seine erste Einzel-Auszeichnung!

    Der 16-Jährige wurde zum Young Star des Monats September in der win2day ICE Hockey League gekürt.

    Dabei holte der VSV-Crack das Maximum von 16 Punkten. Dahinter liegen Tommy Purdeller (Pustertal, 11 Punkte), Miha Bericic (Ljubljana, 8) und Adrian Gesseon (Salzburg, 5).

    "Ich freue mich riesig über die Auszeichnung zum Young Star des Monats September! Es war ein richtig guter Monat für mich – mit drei Toren und einem Assist konnte ich der Mannschaft helfen und meine Leistung abrufen", so die Reaktion von Sintschnig, der auch seinem Team und den Fans dankte: "Eure Unterstützung ist echt der Wahnsinn!"

    Zweitjüngster Torschütze der ICE-Geschichte

    In dieser Saison kam Sintschnig bereits zu drei Toren und einem Assist in acht Spielen.

    Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Klagenfurter, als er beim 8:3-Sieg des VSV in Linz seine ersten beiden Tore in der höchsten Eishockeyliga Österreichs erzielte. Mit 16 Jahren, 6 Monaten und 16 Tagen wurde er zum jüngsten Doppelpacker der ICE - und außerdem zum zweitjüngsten Torschützen. 

    Erstes ICE-Tor: Nur ein Ex-NHL-Star war jünger als Sintschnig

    Paul Sintschnig: Wie der 16-Jährige die ICE aufmischt

    Paul Sintschnig: Wie der 16-Jährige die ICE aufmischt

