Overtime-Krimi im Pack-Derby zwischen 99ers und KAC

Am 12. Spieltag der win2day ICE Hockey League verlieren die Graz 99ers das Pack-Derby gegen den KAC mit 2:3 nach Overtime.

Ein kampfbetonter Start ins Spiel bringt wenige Torschüsse, erst im Powerplay können die Grazer das Patt brechen.

Collins wird von Currie freigespielt und schiebt zum 1:0 ein (13., PP), drei Minuten später kommt From etwas glücklich im tiefen Slot an die Scheibe und trifft zum Ausgleich für den KAC (16.).

Unmittelbar vor der ersten Pause schlagen die Steirer zurück, Swaney stürmt mit einem Solo auf das Tor zu und umkurvt auch KAC-Goalie Dahm, der Treffer zum 2: 1 ist dann nur noch Formsache.

Hochspannung bis zum Schluss

Das Mitteldrittel bleibt ohne Treffer, das vermeintliche 3:1 für die Grazer kurz vor der zweiten Drittelpause wird nach ausgiebigem Videostudium zurückgenommen.

Wegen Tormannbehinderung zählt der Treffer nicht (38.). Dank Schwingers hochverdientem, erneutem Ausgleich für den KAC in Minute 49 muss eine Verlängerung her, um einen Sieger zu finden.

In der Overtime haben die Klagenfurter den längeren Atem, Petersen sichert mit dem entscheidenden Treffer zum 3:2 dem KAC den Sieg. So nehmen die Rotjacken zwei Punkte auf den Heimweg über die Pack nach Kärnten mit, nur ein Zähler bleibt in Graz.

Die 99ers rangieren in der engen ICE-Tabelle mit 21 Punkten auf Platz vier, der KAC ist mit 19 Zählern auf Rang sieben zu finden.