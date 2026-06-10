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Oberstdorf muss weiter zittern: WM-Vergabe 2031 verschoben

Die FIS hat sich noch auf keinen Ausrichter der Nordischen WM 2031 festgelegt. Wann die Vergabeverkündung erfolgen soll, ist noch unklar.

Oberstdorf muss weiter zittern: WM-Vergabe 2031 verschoben Foto: © IMAGO / NTB
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Der Internationale Ski-Verband (FIS) hat am Mittwoch bei seinem Kongress in Belgrad entgegen den Ankündigungen noch keinen Ausrichter der Nordischen WM 2031 verkündet.

Der FIS-Council habe noch keine Entscheidung zwischen den Bewerbern Oberstdorf und Planica fällen können, wurde nach rund zweistündiger Verspätung verlautbart. Wann die Vergabeverkündung erfolgen soll, blieb zunächst unklar.

Den Zuschlag für die Skiflug-WM 2030 erhielt als einziger Kandidat Vikersund.

Am Donnerstag steht in Belgrad unter anderem die Wahl des FIS-Präsidenten auf dem Kongress-Programm. Amtsinhaber Johan Eliasch dürfte vor der Ablöse stehen. Sein Herausforderer ist der Liechtensteiner Alexander Ospelt.

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