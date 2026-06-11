NEWS

Capitals halten den nächsten ÖEHV-Stürmer

Seine erste Saison in Wien war durch eine schwere Verletzung stark beeinträchtigt worden. In seinem zweiten Jahr will der junge Angreifer durchstarten.

Capitals halten den nächsten ÖEHV-Stürmer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Kader der Vienna Capitals nimmt weiter Formen an.

Die Wiener setzen die Zusammenarbeit mit Senna Peeters fort, der Vertrag des 23-Jährigen wurde um eine Saison verlängert.

Der Nationalspieler ist im Sommer 2025 vom KAC nach Wien-Donaustadt gewechselt, seine erste Spielzeit war von zwei langwierigen Verletzungen geprägt.

Erstes Pflichtspiel erst Mitte Jänner

Im August 2025 erlitt Peeters bei einem Testspiel bei Slovan Bratislava eine schwere Oberkörperverletzung, die eine Operation erforderte und ihn die gesamte Saison über plagte.

Am 16. Jänner 2026 feierte der Austro-Belgier sein Pflichtspiel-Debüt für die Capitals, am 1. März zog sich Peeters beim abschließenden Spiel des Grunddurchgangs beim KAC eine schwere Unterkörperverletzung zu.

Dadurch kam der Rechtsausleger nur auf neun Einsätze, in denen ihm je zwei Tore und Assists gelungen sind.

Viel über den Körper gelernt

In der neuen Saison möchte der 16-fache ÖEHV-Teamspieler voll durchstarten.

"Die letzte Saison war wirklich nicht einfach, aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Die Verletzungen haben mich körperlich gefordert. Gleichzeitig habe ich viel über meinen Körper gelernt und intensiv daran gearbeitet, stärker zurückzukommen", sagt Peeters.

Er führt aus: "Die letzte Spielzeit hat mir gezeigt, dass man auch in schwierigen Phasen wachsen kann und ich werde die gesamte Motivation der letzten Saison in die neue mitbringen und in bestmögliche Ergebnisse umsetzen. Die Vorfreude ist riesig."

Dolezal: "Seine Klasse war leicht erkennbar"

Seine Verletzungen seien in der Vorsaison nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für das Team ein "schwerer Schlag" gewesen, erklärt Sportchef Christian Dolezal.

"In den wenigen Spielen, die er für uns absolvieren konnte, war seine Klasse leicht erkennbar. Wir sind glücklich darüber, dass Senna sich für einen Verbleib in Wien entschieden hat. Er hat in den vergangenen Monaten viel investiert, sowohl im mentalen als auch im athletischen Bereich. Senna ist hungrig und wird in der kommenden Saison voll angreifen."

Der aktuelle Kader der Capitals:

Name

Vertrag bis

TOR:

Sebastian Wraneschitz

2028

Max Zimmermann

2027

ABWEHR:

Nick Bailen

2027

Simon Bourque

2027

Dominic Hackl

2027

Lorenz Lindner

2027

Nelson Nogier

2027

Ramon Schnetzer

2028

Devin Steffler

2028

Raphael Wolf

2027

ANGRIFF:

Sam Antonitsch

2027

Jeremy Gregoire

2027

Konstantin Komarek

2028

Felix Koschek

2027

Christof Kromp

2028

Benjamin Lanzinger

2027

Senna Peeters

2027

Marco Richter

2027

Linden Vey

2027

Leon Wallner

2027

Die besten Bilder der 99ers-Meisterfeier

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

HC Innsbruck greift bei ICE-Halbfinalist zu

HC Innsbruck greift bei ICE-Halbfinalist zu

ICE Hockey League
Eliasch hauchdünn abgewählt! Das ist der neue FIS-Präsident

Eliasch hauchdünn abgewählt! Das ist der neue FIS-Präsident

Wintersport - Sonstiges
5
Oberstdorf muss weiter zittern: WM-Vergabe 2031 verschoben

Oberstdorf muss weiter zittern: WM-Vergabe 2031 verschoben

Nord. Ski WM
Blitzstart! Hurricanes gleichen in NHL-Finals gegen Vegas aus

Blitzstart! Hurricanes gleichen in NHL-Finals gegen Vegas aus

NHL
5
Austria Wien verlängert mit Torhüter

Austria Wien verlängert mit Torhüter

Bundesliga
Salzburg kontaktiert offenbar ehemaligen Bayern-Co-Trainer

Salzburg kontaktiert offenbar ehemaligen Bayern-Co-Trainer

Bundesliga
5
Bericht: Schalke vor Verpflichtung von ÖFB-Stürmer

Bericht: Schalke vor Verpflichtung von ÖFB-Stürmer

Deutsche Bundesliga
3

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Vienna Capitals Vertrag Senna Peeters Christian Dolezal