Capitals halten den nächsten ÖEHV-Stürmer

Der Kader der Vienna Capitals nimmt weiter Formen an.

Die Wiener setzen die Zusammenarbeit mit Senna Peeters fort, der Vertrag des 23-Jährigen wurde um eine Saison verlängert.

Der Nationalspieler ist im Sommer 2025 vom KAC nach Wien-Donaustadt gewechselt, seine erste Spielzeit war von zwei langwierigen Verletzungen geprägt.

Erstes Pflichtspiel erst Mitte Jänner

Im August 2025 erlitt Peeters bei einem Testspiel bei Slovan Bratislava eine schwere Oberkörperverletzung, die eine Operation erforderte und ihn die gesamte Saison über plagte.

Am 16. Jänner 2026 feierte der Austro-Belgier sein Pflichtspiel-Debüt für die Capitals, am 1. März zog sich Peeters beim abschließenden Spiel des Grunddurchgangs beim KAC eine schwere Unterkörperverletzung zu.

Dadurch kam der Rechtsausleger nur auf neun Einsätze, in denen ihm je zwei Tore und Assists gelungen sind.

Viel über den Körper gelernt

In der neuen Saison möchte der 16-fache ÖEHV-Teamspieler voll durchstarten.

"Die letzte Saison war wirklich nicht einfach, aber ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Die Verletzungen haben mich körperlich gefordert. Gleichzeitig habe ich viel über meinen Körper gelernt und intensiv daran gearbeitet, stärker zurückzukommen", sagt Peeters.

Er führt aus: "Die letzte Spielzeit hat mir gezeigt, dass man auch in schwierigen Phasen wachsen kann und ich werde die gesamte Motivation der letzten Saison in die neue mitbringen und in bestmögliche Ergebnisse umsetzen. Die Vorfreude ist riesig."

Dolezal: "Seine Klasse war leicht erkennbar"

Seine Verletzungen seien in der Vorsaison nicht nur für ihn persönlich, sondern auch für das Team ein "schwerer Schlag" gewesen, erklärt Sportchef Christian Dolezal.

"In den wenigen Spielen, die er für uns absolvieren konnte, war seine Klasse leicht erkennbar. Wir sind glücklich darüber, dass Senna sich für einen Verbleib in Wien entschieden hat. Er hat in den vergangenen Monaten viel investiert, sowohl im mentalen als auch im athletischen Bereich. Senna ist hungrig und wird in der kommenden Saison voll angreifen."

Der aktuelle Kader der Capitals: