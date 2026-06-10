HC Innsbruck greift bei ICE-Halbfinalist zu

Der HC Innsbruck besetzt die neunte Import-Stelle mit Justin Richards. Der US-Amerikaner kommt von Fehervar AV19 und läuft in der kommenden Saison für die "Haie" auf.

Richards erreichte mit den Ungarn in der abgelaufenen Spielzeit der win2day ICE Hockey League das Halbfinale. In 58 Spielen verbuchte der 28-Jährige 19 Scorerpunkte (sechs Tore, 13 Assists).

Der Mittelstürmer war nach seiner College-Zeit hauptsächlich in der American Hockey League (AHL) unterwegs, absolvierte dort 211 Spiele (80 Punkte). Er kam zudem auf drei NHL-Einsätze - zwei Mal lief Richards für die Columbus Blue Jackets auf, einmal für die New York Rangers.

Suche nach Zwei-Wege-Center erfolgreich

Mit dem US-Angreifer sei jener Spielertyp gefunden worden, nach dem noch gesucht wurde, erklären Head Coach Ryan Kinasewich und Co-Trainer Florian Pedevilla.

Das Duo sagt: "Wir haben von ihm menschlich aber auch am Eis nur das Beste gehört. Er ist ein zuverlässiger Zwei-Wege-Center, defensiv verantwortungsbewusster Stürmer, guter Bullyspieler und Penalty-Killer. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist."

Richards meint selbst: "Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr, Teil der Haie zu sein. Ich habe nur Gutes über die Stadt, den Verein, und die Fans gehört. Ich kann kaum erwarten, dass es los geht."