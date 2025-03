Nächster VSV-Crack schließt sich den Vienna Capitals an

Die Vienna Capitals bringen den nächsten Transfer in trockene Tücher!

Wie die Bundeshauptstädter am Freitag bekanntgeben, wechselt Benjamin Lanzinger vom VSV nach Wien und verstärkt in der kommenden Saison die Offensive der Capitals. Der Villacher Eigenbauspieler unterschreibt bei den Capitals einen Vertrag für die kommenden zwei Spielzeiten.

Lanzinger durchlief die gesamte Jugend der Villacher und debütierte in der Saison 2016/17 bei den Profis. Der 25-Jährige brachte es auf 304 Spiele, in denen er 44 Tore und 52 Assists beisteuern konnte. Nun setzt der Winger seine Karriere in Wien-Kagran fort, wo er für frischen Wind in der Offense der Capitals sorgen soll.

Lanzinger wird über seinen Wechsel wiefolgt zitiert: "Die Vienna Capitals haben sich schon sehr früh in der Saison gemeldet und signalisiert, dass sie mich gerne unter Vertrag nehmen möchten. Ich fühlte mich mit dem Gedanken schnell sehr wohl und habe dann nicht lange überlegen müssen. Bei den Capitals wird ein Umbruch vorgenommen, ich freue mich, dass ich ein Teil dieses Neuanfangs sein darf."

Der aktuelle Kader der Vienna Capitals für die Saison 2025/26:

Tor: -

Abwehr: Dominic Hackl (26/27), Erik Kirchschläger (25/26)

Angriff: Zane Franklin (25/26), Jeremy Gregoire (25/26), Christof Kromp (25/26), Aljaž Predan (25/26), Armin Preiser (25/26), Leon Wallner (25/26), Marco Richter (26/27), Banjamin Lanzinger (XX/XX)

