Nach Mittelfinger-Vorfall: So lange muss Kudla zuschauen

Der Disziplinarsenat hat die Sperre von Patrick Kudla bekannt gegeben.

Der HC-Innsbruck-Verteidiger wird wegen eines Verstoßes gegen den Ethikkodex der win2day ICE Hockey League für vier Spiele gesperrt. Zusätzlich wird der 29-Jährige mit einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro belegt, 1.200 davon bedingt unter einer 24-monatigen Probezeit.

Gegen Innsbruck-Betreuer Boban Lukic ist dasselbe Strafausmaß ausgesprochen worden.

Die Begründung der Liga im Wortlaut

"Die Videoaufzeichnung des betreffenden Spielabschnitts vom 30.01.2026 lässt keinerlei Zweifel an der vom Spieler Patrick Kudla gesetzten Geste. Das Verhalten von Patrick Kudla stellt einen eindeutigen Verstoß gegen den Ethikkodex sowie gegen die Disziplinarvorschriften der win2day ICE Hockey League dar.

Durch die gezeigte Geste hat der Spieler sowohl den Tatbestand der Schädigung der sportlichen Integrität als auch den Tatbestand der Beleidigung oder Bedrohung gegnerischer Spieler oder des Publikums gemäß Teil I | Disziplinarmaßnahmen verwirklicht. Der hierfür vorgesehene Strafrahmen ist im ICE Game Book mit einer Geldstrafe von EUR 500,00 bis EUR 25.000,00 sowie alternativ oder kumulativ mit einer Sperre von einem Spiel bis hin zu einer lebenslangen Sperre festgelegt.

Die Integrität einer Ligaorganisation stellt allgemein – und jene der win2day ICE Hockey League im Besonderen – das höchste Schutzgut einer Sportorganisation dar. Gemäß dem Ethikkodex der win2day ICE Hockey League sind sämtliche der Liga angehörenden Parteien verpflichtet, sich in allen wettbewerblichen, wirtschaftlichen, sozialen (einschließlich sozialer Medien) sowie moralischen Beziehungen im Einklang mit den Grundsätzen der Würde, Integrität, Loyalität und Verantwortung zu verhalten.

Die win2day ICE Hockey League bekräftigt ausdrücklich, dass respektloses Verhalten sowie unangemessene Gesten in keiner Form akzeptiert werden und konsequent zu sanktionieren sind, um die hohen Standards der Professionalität, des Respekts und des Fairplay innerhalb der Liga nachhaltig zu wahren.

Erschwerend: keine

Mildernd: Der Vorfall ereignete sich nach dem Spiel, außerhalb der Eisfläche und war dadurch nicht im Videostream für ein breites Publikum sichtbar. Weiters hat die gezeigte Geste Fans nicht dazu aufgefordert oder provoziert Gegenstände auf die Eisfläche zu werfen und liefert aus diesem Grund kein Sicherheitsrisiko.

Ergänzung: 50% der verhängten Geldstrafe (EUR 1.200,00) wird unter Setzung einer Probezeit von 24 Monaten bedingt ausgesprochen.

Für den Fall, dass es innerhalb der nächsten 24 Monate zu ähnlichen Handlungen oder Aussagen kommt, lebt der bedingt nachgesehene Teil der Geldstrafe auf. Entsprechend der 'Repeat Offender Regelung' der win2day ICE Hockey League sind allfällige Strafen sodann mit einem 50% höheren Strafmaß unter Hinzurechnung der aktuell bedingt ausgesprochenen Strafe zu bemessen."