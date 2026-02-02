Red Bull Salzburg verpflichtet einen Verteidiger

Der EC Red Bull Salzburg nimmt Cole Krygier unter Vertrag.

Der 25-jährige Verteidiger hat zuletzt in der East Cost Hockey League (ECHL) bei den Savannah Ghost Pirates gespielt, darüber hinaus sammelte er heuer auch zwei Einsätze für die Charlotte Checkers in der American Hockey League (AHL).

2018 wurde der US-Amerikaner von den Florida Panthers in der siebten Runde des NHL-Drafts gezogen, später absolvierte er unter anderem zwei AHL-Spielzeiten bei den Ontario Reign. Beim Farmteam der Los Angeles Kings kam der Linksschütze auf 82 Spiele.

Nun wechselt Krygier erstmals nach Europa.

Berührungspunkt mit den Red Bulls

Die Red Bulls kannte er bereits aus Gesprächen mit Salzburgs Defender Nash Nienhuis. Die beiden Verteidiger spielten zwischen 2020 und 2023 gemeinsam in der NCAA an der Michigan State University.

Nienhuis hätte ihm im Sommer "viel über die Organisation und die Erfolge der Red Bulls in den letzten Jahren erzählt. Das ist etwas, von dem ich gerne ein Teil sein und helfen möchte, die Geschichte erfolgreich fortzuführen", so der Neuzugang.

Krygier beschreibt sich folgendermaßen: "Ich bin ein großer 2-Wege-Verteidiger, der hinten hart arbeitet und das Spiel nach vorne pushen kann. Meine große Stärke ist das Eislaufen, und auch meinen Schuss habe ich über die Jahre immer mehr verfeinert."

Viveiros: "Gegen ihn zu spielen ist wirklich schwer"

Head Coach Manny Viveiros erklärt: "Gegen ihn zu spielen, ist wirklich schwer. Seine Größe und sein körperbetontes Spiel werden unserem Team helfen, gut auf die Playoffs vorbereitet zu sein."

Der 1,93 Meter große und 95 Kilogramm schwere Abwehrspieler ist bereits in Salzburg eingetroffen und wird die Rückennummer 6 tragen.