    EC Red Bull Salzburg HCB Südtirol Alperia
    Endstand
    1:4
    0:1, 0:1, 1:2
    • Benjamin Nissner
    • Brett Pollock
    • Cole Schneider
    • Max Gildon
    • Bryce Gianni Alcock Misley
    news

    Klare Pleite! Salzburg verzweifelt an der HCB-Defensive

    Die Salzburger müssen sich trotz zahlreicher Chancen dem HC Bozen deutlich geschlagen geben.

    Textquelle: © LAOLA1.at

    Der HC Bozen setzt sich am siebenten Spieltag der win2day ICE Hockey League mit einem 4:1-Auswärtserfolg gegen den EC Red Bull Salzburg durch.

    Zunächst erarbeiten sich die Salzburger früh ein Chancenplus. Allerdings glänzen die Südtiroler mit ihrer bekannten puren Effizienz. Brett Polock netzt zur Führung 1:0-Führung des HCB ein (10.).

    Daraufhin kreieren die "Eisbullen" zahlreiche Torabschlüsse, aber die Südtiroler präsentieren sich defensiv sehr stark. Cole Schneider nutzt dies aus und trifft im Mittelabschnitt sogar zum 2:0 für die Südtiroler (31.).

    Salzburg verzweifelt an der HCB-Defensivstärke

    Auch in der Folge verzweifeln die Salzburger an den "Foxes" und dem HCB-Schlussmann Gianluca Vallini. Zudem schwächt Benjamin Nissner die Heimischen mit einer Behinderung (45.). Max Gildon versenkt in diesem Powerplay die Scheibe zur 3:0-Führung ins Netz (47./PP).

    Obendrein besiegelt Brice Misley mit einem Empty-Net-Goal den klaren Auswärtssieg der "Foxes" (57./EN). Benjamin Nissner sorgt zumindest für den Ehrentreffer zugunsten der Heimischen (58.).

    Damit überholt der HCB (15 Pkt.) nun mit dem fünften Saisonsieg in Folge die Salzburger (14 Pkt.). Ljubljana bleibt indes trotz der Niederlage bei den Capitals der ICE-Tabellenführer.

    Eishockey - ICE Hockey League

