Wichtiger Achtungserfolg für die Vienna Capitals!

Die Wiener bezwingen am siebenten Spieltag der win2day ICE Hockey League auf heimischem Eis den ICE-Tabellenführer Olimpija Ljubljana mit 3:1.

Dabei zeigen sich die Caps als Meister der Effizienz und legen zudem einen Blitzstart hin. Antonitsch nutzt die erste Gelegenheit nach etwas mehr als zwei Minuten zur Führung (2.).

Warneschitz und Antonitsch in starker Form

Die Gäste aus Laibach drücken danach an, Wraneschitz im Caps-Tor erwischt allerdings im Tor der Caps einen starken Tag. Daher führen die Wiener zur ersten Pause mit 1:0.

Doch im zweiten Drittel muss er sich doch geschlagen geben. Masic trifft im Powerplay zum Ausgleich zugunsten des ICE-Spitzenreiters (34./PP). Daraufhin präsentieren sich die Capitals im Schlussabschnitt auf Augenhöhe und belohnen sich dafür.

Nach 43 Minuten ist es Capitals-Youngster Lukas Zach, der die Heimischen erneut in Front bringt - 2:1. Den Schlusspunkt setzt schließlich Sam Antonitsch mit seinem zweiten Treffer (47.).

Die Caps belegen daher mit nun elf Punkten den sechsten Tabellenrang. Ljubljana profitiert indes von der Salzburg-Pleite gegen Bozen und behauptet trotz der Niederlage die Tabellenführung.

Fehervar kassiert den nächsten Dämpfer

Fehervar AV19 bezieht indes gegen Pustertal eine 1:3-Niederlage und bezieht die dritte Saisonpleite in Folge.

Die Vorentscheidung in der Partie fällt bereits im ersten Drittel. Henry Bowlby (1.) und Tommy Purdeller (3./PP) sorgen für eine Blitzstart der Südtiroler. Zudem erhöht Luca Zanatta mit einem Shorthander noch vor der ersten Pausensirene zur 3:0-Führung (13/SH). Erst in der absoluten Schlussphase gelingt den Ungarn durch Darren Archibald zumindest der Ehrentreffer (59.).

Damit verbessert sich der HCP (12 Pkt.) auf einem vielversprechenden fünften Platz. Fehervar fällt indes auf den zehnten Rang (7 Pkt.) zurück.

Die Highlights des Spiels im Video: