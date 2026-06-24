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Dieser Schiedsrichter leitet Österreichs WM-Spiel gegen Algerien

Der Unparteiische für das letzte Gruppenspiel des ÖFB-Teams kommt aus Usbekistan.

Dieser Schiedsrichter leitet Österreichs WM-Spiel gegen Algerien Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © APA
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Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev wird am Sonntag Österreichs finales Gruppenspiel der WM gegen Algerien in Kansas City pfeifen (ab 4:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Für den 42-Jährigen ist es bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada der zweite Einsatz, zuvor leitete er die Partie Schottland gegen Marokko.

Bisher wurde Tantashev vor allem am asiatischen Kontinent eingesetzt, für ihn sind die Spiele während der WM 2026 die ersten großen Auftritte auf der Weltbühne.

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