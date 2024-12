Fünfter Sieg en suite! Starker VSV bezwingt Salzburg

presented by

Der VSV ist weiter nicht zu stoppen!

Im Nachtragsspiel der 25. Runde der win2day ICE Hockey League bezwingen die "Adler" die Mozartstädter in einem torreichen Spiel verdient mit 6:3 und fahren den fünften Sieg am Stück ein.

Den besseren Start in die Partie erwischen jedoch die Salzburger, die bereits nach wenigen Sekunden durch Ex-VSV-Crack Kosmachuk in einem Powerplay in Führung gehen (2./PP1).

Doch die Gastgeber stecken nicht auf und sind zu Beginn lästig, den zweiten Treffer erzielen dennoch die "Eisbullen". Nienhuis findet auf eine Druckphase der Draustädter die perfekte Antwort und trifft zum 2:0 für die Gäste (13.).

Doch diesmal währt die Freude aufseiten der Salzburger nicht lange, denn ein Rebernig-Schuss von links findet den Weg an Tolvanen vorbei ins Tor zum 1:2 (13.). Danach sind die Gastgeber weiter tonangebend und werden in Überzahl belohnt:

VSV dreht Partie in ereignisreichem Schlussdrittel

Van Nes steht nach einem Zuspiel von Lanzinger goldrichtig und trifft zum 2:2 (16./PP1). So geht es mit einem Remis in die erste Pause. Im zweiten Drittel sind beide Teams zwar an einem Treffer dran, aber ohne Erfolg.

So geht es völlig offen in das Schlussdrittel, in das die Gastgeber besser starten und durch Rebernig das 3:2 erzielen (42.). Die Villacher Führung hält vorerst nicht lange, denn Kosmachuk kann mit seinem zweiten Treffer postwendend auf 3:3 stellen (42.).

Die Draustädter lassen sich dadurch allerdings nicht aus der Ruhe bringen und können durch Treffer von Wall (44.) und Maxa (47.) auf 4:3 beziehungsweise 5:3 stellen. Für den Schlusspunkt sorgen abermals die Gastgeber: Scherbak erzielt per Empty-Netter den 6:3-Endstand (60./EN).

So gewinnt der VSV am Ende verdient mit 6:3 und pirscht sich in der Tabelle zwei Punkte auf den auf Rang sechs liegenden KAC heran. Die Salzburger rangieren auf Rang vier, haben aber einige Partien weniger gespielt.

