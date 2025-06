Steven Owre ist zurück in der win2day ICE Hockey League! Der Kanadier verstärkt den HC Innsbruck in der Offensive.

Owre sorgte 2023/24 mit den Pioneers Vorarlberg für Furore und schaffte mit ihnen den Einzug in die Playoffs. In jener Saison wurde er auch zum MVP des Grunddurchgangs gewählt.

Dabei haben die Haie ironischerweise schlechte Erinnerungen an Owre, der ausgerechnet gegen seinen kommenden Neo-Klub in den Pre-Playoffs drei Tore und drei Assists verbuchte.

Nun soll der Kanadier seine Scorerqualitäten bei den Tirolern unter Beweis stellen. Für den Mann aus Edmonton wird Innsbruck die fünfte Station in Europa sein. Zuletzt war er bei La Chaux-de-Fonds in der Schweiz aktiv.

Owre das letzte fehlende Puzzleteil

"Ich freue mich sehr, Teil einer so großartigen Organisation zu werden und freue mich darauf, in Innsbruck an den Start zu gehen. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann, den Verein zurück in die Playoffs zu bringen und nächstes Jahr in der Liga für Furore zu sorgen", sagte Owre.

Auch Assistant Coach Florian Pedevilla ist sehr zufrieden mit dem Transfer.

"Steven Owre ist das letzte Puzzleteil, das im Kader gefehlt hat. Ich denke er ist ligaweit bekannt und man braucht nicht viel über ihn zu sagen."

"Schon bei den ersten Gesprächen mit Steven hatte man sofort das Gefühl, dass er zu uns will. Dass es schlussendlich mit der Verpflichtung geklappt hat, war eine super Zusammenarbeit aller Beteiligten. Wir sind stolz, Steven bei uns im Team zu haben", meinte Pedevilla.